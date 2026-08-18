El central, la 'última' tarea de José Ignacio Navarro en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 18 AGO 2026 - 19:41h.

El mediocentro y el delantero, opciones prioritarias

Marcao, con varias propuestas para salir del Sevilla

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Casi, o al menos casi nadie, contaba con ello, pero Luis García Plaza sorprendió con su petición. Cuando todos los focos se centraban en la zona de ataque, el técnico blanquirrojo deslizó la posibilidad de buscar un nuevo central en el mercado y aunque las prioridades son otras, en el Sánchez-Pizjuán ya ningún actor lo descarta.

Con menos de medio mes para certificar el equipo, y salidas como de las de Lucién Agoumé pudiendo desequilibrar el puzle, José Ignacio Navarro trabaja junto a su equipo para cerrar, como contábamos hace semanas, al menos cuatro operaciones más.

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La idea inicial era la de tener a dos delanteros -Robbie Ure era uno-, un extremo, un mediocampista y un pivote, situación que ahora, eso sí, depende del adiós de jugadores como Rubén Vargas o Chidera Ejuke, ya que si ambos se quedan podría no acudirse al mercado en busca del hombre de banda.

Y en ese escenario, más si Marcao acaba saliendo, aparece la opción del central. El Sevilla tiene varios nombres en lista por si fuese necesario y en las últimas jornadas, además, han recibido múltiples ofrecimientos de lo más llamativos, pero cuando preguntas en Nervión por ellos, el mensaje es claro: la defensa, lo último.

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En la dirección deportiva se centran en estos momentos en cerrar la llegada de Kochorashvili -sin descartar ahora un traspaso- y la de un nuevo delantero, posición en la que aún se resisten a descartar a George Ilenikhena, aunque sí reconocen que sigue siendo muy complicado.

Tras estos dos, se estudiará la llegada del pivote y, posteriormente, se evaluará el último refuerzo. Si Vargas o Ejuke salen, los esfuerzos se centrarán en el extremo y, si hay tiempo y margen, el central; si los dos de banda no salen, el guión mirará directamente a la defensa.

Mediocentro, delantero, pivote... y después, al final, ya se verá.