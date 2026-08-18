Dodi Lukebakio apunta al Besiktas

Pepe Jiménez Sevilla, 18 AGO 2026 - 17:18h.

El atacante cerraría una breve etapa en Portugal

Lukebakio se mueve en el mercado, el Trabzonspor pide precio y el Sevilla está muy atento

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Lo de Dodi Lukebakio en Portugal podría durar apenas un año. Unos meses después de cerrar su salida del Sevilla para jugar en el Benfica, el extremo belga podría cerrar su etapa en el país vecino y hacer las maletas rumbo a Turquía, donde su nombre es tendencia por el interés del Besiktas.

Relacionado hace semanas con el Trabzonspor, el principal favorito en estos momentos para cerrar la llegada de Dodi Lukebakio sería el Besiktas, club que ha apostado muy fuerte este verano.

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Tras cerrar la llegada de jugadores como Trossard, el meta Nubel o el delantero Vlahovic, ex de la Juventus, el Besiktas estaría interesado en Dodi Lukebakio, jugador por el que estarían dispuestos a ofrecer una cesión con opción a compra.

Cabe recordar que esta fórmula no sería nada beneficiosa para el Sevilla, que se guardó cierto porcentaje de la futura plusvalía de un jugador que, a pesar de las increíbles sensaciones que dejó en el Sánchez-Pizjuán, parece haber perdido mucha cuerda en Portugal.

El pasado año, marcado por una lesión, apenas participó en 25 encuentros, en los que anotó dos goles y repartió cinco asistencias, números insuficientes para una afición que esperaba mucho más de un atacante que ahora suma un tanto y otra asistencia en dos encuentros.

En el Sevilla, Dodi Lukebakio disputó 68 encuentros en los que anotó 17 goles y repartió tres asistencias, encontrando su mejor versión bajo las órdenes de García Pimienta, que apoyó sus mejores resultados en la calidad, la velocidad y el golpeo de un extremo que acabó la temporada muy cansado.

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Por calidad, Dodi Lukebakio posiblemente podría ser un futbolista habitual en Champions League, pero ni su físico, ni su mentalidad le ha permitido no solo dar un paso adelante en su fútbol, sino simplemente mantener el ritmo durante toda una temporada.