Javi Rayo 06 OCT 2026 - 13:08h.

El tenista murciano en Tokio su primer título tras volver de la lesión

El 'tierra trágame' de Carlos Alcaraz con una conocida cantante: la etiqueta en sus redes y lo borra enseguida

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Carlos Alcaraz ha conquistado este martes el ATP 500 de Tokio, en lo que significa su primer título -sino contamos la Laver Cup- tras regresar de la lesión. El tenista murciano vencía a Lehecka en dos sets y se iba a celebrarlo con todo su equipo. El campeón español se fundía en un abrazo grupal con todos ellos y, además de muchos "vamos", se pudo escuchar un "somos los mejores, hostias". Una forma de descargar toda la tensión de los últimos meses donde el tenista del Palmar ha recibido muchas críticas, llegándose incluso a dudar de que fuera capaz de regresar a su mejor versión.

Golpe de autoridad de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, número 3 de la clasificación mundial, se hizo este martes con su segundo torneo de Tokio consecutivo, tras vencer con autoridad al checo Jiri Lehecka (n.19) por 7-6 (4) y 6-4 en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa, prácticamente lleno pese a ser un martes por la tarde. El partido, que duró una hora y 36 minutos, se acabó decantando a favor del tenista de El Palmar (Murcia), pese a que el checo opuso una dura resistencia y tuvo algunas oportunidades de hacerse con el control del encuentro en la primera manga. Alcaraz, que volvió a la competición en septiembre después de cuatro fuera por problemas en la muñeca derecha, alcanzó la final del torneo de Tokio por segundo año consecutivo tras vencer el lunes por 5-7, 6-3 y 6-1 a su compatriota Jaume Munar. El ATP 500 de Tokio es el tercer título del año para un Carlos Alcaraz que llevaba sin ganar desde principios de año, cuando conquistó el torneo de Doha y el Open de Australia.