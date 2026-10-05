El 'tierra trágame' de Carlos Alcaraz con una conocida cantante: la etiqueta en sus redes y lo borra enseguida

Javi Rayo 05 OCT 2026 - 09:45h.

Carlos Alcaraz tuvo una pequeña equivocación en sus redes sociales y sus fans aprovecharon para hacerle captura

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Carlos Alcaraz sigue en Japón disputando el ATP 500 de Tokio -tras haber recuperado la sonrisa durante la Laver Cup- pero esta vez no ha sido noticia por sus puntazos en la pista, sino por lo que ha hecho fuera de ella. El campeón murciano ha tenido un 'tierra trágame' con una conocidísima cantante al etiquetarla por equivocación en unas de sus fotografías. Sus fans, que siempre están atentos a cualquier movimiento del tenista del Palmar, han aprovechado para hacer captura del momento y volver a especular -otra vez- con su vida sentimental. El periodista del corazón Jabi Hoyos ha sido el encargado de desvelar la noticia.

Carlos Alcaraz se encuentra en Japón disputando el ATP de Tokio

El tenista murciano etiquetó por error a la cantante Tate McRae en una de sus propias fotografías. Carlos Alcaraz sólo tardó unos minutos en darse cuenta de la equivocación y procedió a borrarlo, pero ya era demasiado tarde. Sus fans ya se habían hecho con las pruebas del 'delito'. "Esta publicación llevaba dos minutos, la gente la ha hecho pantallazos, él lo ha quitado rápidamente", desvela Javi Hoyos en uno de sus vídeos, que ya acumula decenas de miles de 'Me gustas'. Según el periodista, Carlos Alcaraz sigue la cuenta de la cantante y ha intercambiado varias interacciones con ella, lo que ha suscitado los rumores de si podrían tener algún tipo de relación, ahora o en el futuro.

Aunque desde que empezó a despuntar en el circuito ATP se ha especulado mucho con su vida sentimental, lo cierto es que a Carlos Alcaraz nunca se le ha conocido pareja. Al tenista español le han relacionado con las tenista María González y Emma Raducanu, con la modelo Brooks Nader o incluso con la también cantante Ana Mena. Sin embargo, Alcaraz nunca se ha pronunciado al respecto, tratando de tener siempre en un muy segundo plano todo lo que tiene que ver con su vida privada.