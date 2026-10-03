Nadal vuelve a sonreír y su equipo se lleva el Rafa Nadal Slam Academy en una tarde de nostalgia

Redacción ElDesmarque 03 OCT 2026 - 22:27h.

Rafa Nadal ha vuelto a las pistas en el torneo de su Academia con una victoria de su equipo formado por él, Carlos Moyà, David Ferrer y Richard Gasquet frente al equipo de Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini y Marat Safin

Rafa Nadal vuelve a las pistas contra Andy Murray y en redes alucinan con su entrenamiento

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ManacorEl 'Team Nadal', formado por Rafa Nadal, Carlos Moyà, David Ferrer y Richard Gasquet, se ha impuesto por 4-3 en el Rafa Nadal Slam Academy al 'Team Murray', compuesto por Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini y Marat Safin.

El público presente en la Rafa Nadal Academy para celebrar con tenis el décimo aniversario del centro ha disfrutado de una tarde repleta de nostalgia, donde las figuras que han marcado momentos especiales de la vida de los espectadores se reunieron para dar un espectáculo que ha emocionado a más de un seguidor en Manacor. El ámbito deportivo era el menos relevante para Nadal, que ya dijo en la rueda de prensa previa al evento que esperaba un "cero por ciento de su versión competitiva", aunque no se relajó cuando tuvo que decidir la exhibición, que se celebró con siete partidos de súper desempates a 10 puntos.

Rafa Nadal vuelve a las pistas

La tarde comenzó con una paliza de Moyà y Gasquet a Fognini y Safin (10-0), que fue seguido de dos victorias para el 'Team Murray' del británico y Thiem contra Nadal y Ferrer (9-10) y del austriaco y Fognini contra Ferrer y Gasquet (8-10). Reaccionaron rápidamente los miembros del equipo anfitrión, con otra victoria aplastante de Nadal y Gasquet a Murray y Safin (10-0) que empataba el duelo, y se pondrían por delante cuando Moyà y Ferrer ganaron a Thiem y Safin (10-8).

El duelo decisivo lo jugaban Nadal y Moyà contra Murray y Fognini, que igualaron la exhibición (7-10) y forzaron un partido extra con los mismos participantes, pero que terminó con un resultado favorable a la pareja mallorquina (7-5). La exhibición, que abría el telón de los eventos para conmemorar el décimo aniversario de la apertura de la Rafa Nadal Academy, terminó por celebrar una fecha marcada para Nadal rodeado de rivales que le acompañaron a lo largo de toda su carrera deportiva