Rafa Nadal vuelve a las pistas contra Andy Murray y en redes alucinan con su entrenamiento

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 SEP 2026 - 13:54h.

El extenista inglés liderará el primer equipo confirmado para la exhibición del 3 de octubre en la Rafa Nadal Academy

La tierna confesión de Rafa Nadal sobre su charla con Fernando Alonso: "Ya hablamos de cosas familiares"

Compartir







Rafa Nadal ya tiene rival para su regreso a las pistas. Andy Murray será el primer jugador confirmado para el Rafa Nadal Academy Slam, una exhibición que se celebrará el próximo 3 de octubre en Manacor con motivo del décimo aniversario de la academia. El balear volverá a jugar ante el público casi dos años después de su retirada profesional, en una cita que reunirá a dos de los grandes nombres de su generación.

El exnúmero uno del mundo y ganador de tres títulos de Grand Slam, Andy Murray, será el capitán del equipo que se enfrentará al formado por Rafa Nadal el próximo 3 de octubre en la Rafa Nadal Academy de Manacor, con motivo del décimo aniversario de la Academia. El propio Nadal ha desvelado, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la participación del del inglés.

En el vídeo, Rafa invita personalmente a Murray a regresar a la Academia en Mallorca. “Sé que has estado practicando mucho, casi como un profesional. Yo no puedo practicar tanto como tú, pero creo que todavía puedo ser competitivo”, bromea Rafa antes de trasladarle la propuesta que dará forma a la exhibición: “Quizás tú puedas reunir a algunos de tus amigos y yo a algunos de los míos, y podemos hacer una competición por equipos aquí, en la Academia, para celebrar el décimo aniversario”. “Sería fantástico para todos los que estamos aquí en la Academia poder darte de nuevo la bienvenida”, concluye Rafa en su mensaje a Murray

Esta será la tercera vez que Murray visite la Academia tras hacerlo en 2016 durante una sesión de entrenamiento y repetir en 2019, esta vez, para disputar el Rafa Nadal Open de 2019. El escocés ejercerá como capitán del Team Murray, que se enfrentará al Team Rafa, en una jornada que volverá a reunir sobre la pista a dos de los grandes protagonistas de una de las generaciones más importantes de la historia del tenis.

Rafa y Murray se reencontrarán en una pista más de diez años después de su último enfrentamiento, disputado en las semifinales del Mutua Madrid Open de 2016. A lo largo de sus carreras protagonizaron numerosos duelos en algunos de los principales torneos del circuito y ahora volverán a compartir protagonismo en un contexto muy diferente: la celebración de los primeros diez años de la Rafa Nadal Academy. El resto de los integrantes del Team Rafa y del Team Murray se irán anunciando durante los próximos días.

¿Por qué se celebra el Rafa Nadal Academy Slam?

El Rafa Nadal Academy Slam será el gran protagonista de una jornada diseñada para celebrar una década de un proyecto que, desde su apertura en Manacor en 2016, ha recibido a jugadores, familias y aficionados procedentes de todo el mundo, unidos por la pasión por el deporte y por los valores que forman parte de la metodología de la Academia.

Las puertas del recinto se abrirán a las 14:30 horas, momento a partir del cual los asistentes podrán disfrutar de diferentes propuestas de gastronomía, activaciones y entretenimiento. A las 16:00 horas comenzarán las exhibiciones en pista, retos y diferentes sorpresas con invitados especiales, antes de que a las 17:00 horas dé comienzo el Rafa Nadal Academy Slam, con Rafa Nadal y Andy Murray liderando sus respectivos equipos. El evento podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus, que ofrecerá una amplia cobertura.

La celebración continuará después del tenis. A partir de las 19:30 horas, la Academia ofrecerá una programación de gastronomía, food trucks y entretenimiento que se prolongará hasta medianoche. Como colofón, los asistentes podrán disfrutar de una actuación exclusiva de un artista internacional, cuya identidad será desvelada próximamente. Con el Rafa Nadal Academy Slam se iniciarán los actos de las celebraciones del X Aniversario de la Rafa Nadal Academy y supondrá además la primera oportunidad de volver a ver a Rafa Nadal jugando ante el público desde su retirada del tenis profesional en noviembre de 2024.

El entrenamiento viral de Rafa Nadal contra dos rivales

El extenista ha vuelto a coger la raqueta en las instalaciones de su academia y el vídeo de uno de sus entrenamientos se ha hecho viral en las últimas horas. Las imágenes muestran a Nadal entrenando con dos rivales al mismo tiempo, una situación que ha llamado la atención a los aficionados. El balear se mueve por la pista, intercambia golpes y trabaja con intensidad mientras prepara su regreso para la exhibición del 3 de octubre..