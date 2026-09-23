María Trigo 23 SEP 2026 - 12:49h.

Un vídeo que vale para que te eches unas risas

Carlos Alcaraz desvela el carrete de sus vacaciones: el polémico yate, fútbol y "buena compañía"

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Hay entrevistas y entrevistas y la que acaban de revelar de Carlos Alcaraz es de las más extrañas y curiosas que podrás ver. Las preguntas son un poco surrealistas al igual que las respuestas, pero valen para echarte unas buenas risas. La entrevista es para El Pozo, uno de sus patrocinadores, y en ella le hablan desde unas clases de sevillanas, hasta de las palomas o de un ataque de un mapache.

Las respuestas más curiosas de Alcaraz

Aunque también hay preguntas más normales como la de si ve los vídeos tras un partido para ver cómo ha jugado o la de contra qué jugador retirado le gustaría disputar una final, las que más llama la atención son otras como la de si se lava las rodillas con el mismo empeño que los codos, como la del tenista que tiene el golpe que él desearía tener, cómo le van las clases de sevillanas, qué porcentanaje de su éxito se debe a los cordones de sus zapatillas, si cree que las raquetas duermen en la bolsa cuando las guardan , si es más de sopa seca o de recitar poseía bajo la lluvia o si ha recibido alguna llamada de un plátano.

Tras todas estas, ojo, porque esto es lo que dice Carlos Alcaraz qué haría para frenar el ataque de un mapache furioso: "Sentándome y recitándole un cuento. Sería la mejor manera de calmarlo". Además entre elegir que siempre fuera martes o que los perros hablaran como mejor opción para la humanidad, opta por esto último: "Comunicarnos con los perros es importante".

Para terminar, a nadie dejará indiferente la última pregunta, que va sobre si cree que las palomas mienten. Creo que lo hacen para que las dejemos en paz y vuelen libremente", respondió Carlitos.