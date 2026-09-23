María Trigo 23 SEP 2026 - 09:04h.

En plena carrera por el Balón de Oro, lo que hizo la estrella del Barça fue analizado al detalle

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Han pasado varios días, pero en esta campaña por el Balón de Oro que están haciendo Lamine Yamal y Kylian Mbappé, cualquier cosa es analizada al detalles. Y es que el gesto de Lamine Yamal a la grada del Sánchez-Pizjuán durante el Sevilla FC-FC Barcelona sigue dando que hablar. Así lo hicieron en el programa 'Sevillanía' que presenta Rafa Almansa. Un fragmento que fue reproducido en El Chiringuito, provocando todo tipo de reacciones en el plató.

Como se puede ver en el vídeo superio, Josep Pedrerol empieza a hablar del fair play o juego limpio de Mbappé y Yamal como contenido previo al último espisodio de 'Sevillanía'. En él, varios contertulios dan su opinión sobre lo ocurrido, siendo uno de los más contundentes el abogado y socio del Sevilla Agustín Martínez: "Es una cuestión de no enfrentarte a la grada. El jugador que se enfrenta a la grada puede perder la razón. Es que se ha convertido en Vinicius Yamal. Es que está loco por la grada, loco por la música".

La reacción de Edu Aguirre

De vuelta a plató, tanto Lobo Carrasco como Edu Aguirre valoran las palabras de lo ocurrido en 'Sevillanía'. Aguirre fue el que menos lo entendió, pues no comprende por qué hablan del Real Madrid: "Me hace gracia porque nadie ha metido aquí a Vinicius y hablan dos veces de él, de Vinicius. Es que se equivoca metiendo a Vinicius. ¿Por qué? ¿Por qué le meten a Madrid ahí?".

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Tras eso, ojo, porque Josep Pedrerol le pregunta a Edu Aguirre si considera que sus compañeros de 'Sevillanía' son del Barcelona. Un debate para no perderte. Recuerda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.