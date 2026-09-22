El presidente de la RFAF cree que Betis y Sevilla podrían compartir La Cartuja

Pepe Jiménez Sevilla, 22 SEP 2026 - 16:39h.

Pedro Curtido pone el ejemplo de "muchos clubes en Europa"

La Cartuja estrena aparcamientos y cambios en los accesos para el Betis - Getafe

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Uno aún no ha acabado las obras, el Betis, y el otro ni siquiera las ha empezado, el Sevilla, pero uno de los temas más debatidos en la capital hispalense es la posibilidad, siempre que ambos coincidan reconstruyendo sus estadios, de compartir La Cartuja como escenario de sus encuentros oficiales, una situación que Ángel Haro ya negó hace tiempo pero que ahora Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, vuelve a poner sobre la mesa.

El máximo responsable del balompié en Andalucía, dejando claro que no es "una decisión que me competa a mí", sí ha opinado este martes en Canal Sur y ha evidenciado que, en su opinión, es algo completamente compatible. "¿Por qué no puede ser de los dos? Podría ser de ambos, en Europa hay muchos clubs que comparten estadio", decía Curtido en La Gran Jugada.

El alquiler del Betis y la opinión de Ángel Haro

Este debate quedó prácticamente cerrado hace meses, cuando el propio José Luis Sanz, alcalde de la ciudad, explicaba que "el Betis tiene un contrato de alquiler con el estadio y no sé si eso es compatible. Las obras del estadio del Benito Villmarín cogerán ritmo y no creo que haya problema de coincidencia con el Sevilla. Lo veo complicado".

Ángel Haro, por su parte, fue más tajante y dejó claro que "nosotros tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Entiendo la situación del Sevilla. Ahí está el estadio y cuando nosotros lo dejemos podrán disfrutarlo y tendrán que pagar una renta como la nuestra supongo".

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Con todo ello, a pesar de que son muchas las voces que creen que ambos conjuntos podrían compartir el césped -como sucede con el Inter y el Milan-, parece evidente que es una situación que en Sevilla no podría darse por diferentes circunstancias.