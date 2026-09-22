El top 15 de jugadores que más pases dan de LALIGA con dominio de Barça y Celta y sin nadie del Real Madrid

Pablo Sánchez 22 SEP 2026 - 09:16h.

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 7: el Betis lo amarra y el descenso cambia

Cinco futbolistas blaugranas en la lista

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El parón de selecciones puso el freno a la competición doméstica en la jornada siete. LALIGA EA SPORTS cumple su primer tramo con algunas sorpresas y muchos datos que analizar durante estas tres semanas en las que las selecciones toman el protagonismo. Estos siete encuentros han dejado algunas estadísticas bastante curiosas y una de ellas tiene que ver con los jugadores más pasadores en estas primeras citas.

La web de LALIGA arroja este tipo de estadísticas y en este caso, en ElDesmarque, hemos querido poner el foco en los 15 jugadores que más pases acumulan en lo que va de campeonato. Entre ellos predominan futbolistas del Barcelona y el Celta -dos equipos cuyo fútbol se basa en ese estilo- y destaca la ausencia de jugadores del Real Madrid.

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Curiosamente, el que más pases acumula del conjunto blanco es Dean Huijsen, aunque se queda fuera de este top 15. Cabe recordar que el central merengue fue expulsado el pasado domingo en el derbi frente al Atlético tras cometer el penalti sobe Giuliano que desequilibró la contienda para el cuadro de Simeone. La ausencia de futbolistas del conjunto merengue en la parte alta de esta estadística llama cuanto menos la atención.

El top 15 de pasadores de LALIGA

En estos momentos, la mencionada clasificación la comanda Renato Veiga, futbolista del Villarreal, con 558 pases completos de un total de 601 intentos. En el segundo escalón se sitúa Pau Cubarsí con 484 y le sigue Víctor Chust con 483 para cerrar el top 3.

A partir de ahí aparecen en la mencionada lista Hancko y Eric García (437), Pedri (423), Recio (417), Laporte y Miguel Román (416), Pape Gueye (413), Iñigo Vicente (411), Marcos Alonso (408), Yoel Lago (405), Gerard Martín (402) y cierra el top 15 Rodrigo Hernández con 391.