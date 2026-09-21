El Barcelona traza un plan por el fichaje de Harry Kane como alternativa a Julián Álvarez: primeros contactos

Lucas Gatti 21 SEP 2026 - 20:29h.

El delantero del Bayern acaba contrato a final de temporada y podría llegar gratis

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A pesar del muy buen momento de Raphinha como delantero centro del FC Barcelona, con 12 goles en LaLiga y dos en la UEFA Champions League durante este arranque de temporada, el club azulgrana tiene en el radar a otro delantero que competirá con Julián Álvarez para llegar al club culé en el próximo mercado de fichajes.

Se trata de Harry Kane, el atacante ingles que se destaca en el Bayern de Múnich, que debe renovar su contrato con el equipo alemán. En caso de que esto no se concrete, el Barcelona acelerará por el futbolista inglés de 33 años, según pudo averiguar ElDesmarque. Los campeones de LaLiga EA Sports mantuvieron primeros contactos con el entorno del futbolista a principios del verano, pero nunca se concretó una negociación seria.

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“Hubo momentos en los que jugar en LaLiga fue una posibilidad. No diría que hubo oportunidades concretas, pero sí hubo algunas conversaciones. Barcelona, el Madrid, y Atlético de Madrid son algunos de los clubes mas grandes del mundo. Tengo un enorme respeto por esos equipos” sostuvo Kane en su momento, cuando fue sondeado por el Barça.

El plan de Harry Kane en el Bayern

A esta hora, Kane tiene intenciones de renovar el contrato con el Bayern, pero todavía no hay acuerdo entre ambas partes en cuanto al plazo del vínculo. “La cuestión es si se renueva por dos o tres años. Harry prefiere tres”, cuenta la misma fuente.

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A raíz de esta situación, la dirigencia catalana se mantiene en alerta y está muy pendiente del futuro del delantero del conjunto bávaro por si no se firma la renovación del contrato que vence al término de esta temporada. La posibilidad de sumar a un delantero de élite que llegue con el pase en su poder y tenga la jerarquía de un centrodelantero de la selección inglesa es sumamente atractivo porque se ahorraría pagar una suma millonaria por la transferencia.

El equipo de Hansi Flick decidió no fichar a un delantero centro de primer nivel en el último mercado de fichajes, optando finalmente por una opción económica como Gabriel Jesús. En tanto, Raphinha ha sido muy importante como centrodelantero improvisado esta temporada, convirtiendo 14 goles y tres asistencias en ocho partidos.

Para el presidente del Barcelona, Joan Laporta, la prioridad para el próximo mercado es ir por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. A pesar de que tiene contrato vigente hasta el 2030 con la entidad madrileña, el club catalán iría nuevamente a la carga por el Internacional argentino pese a la postura estricta de la dirigencia colchonera de no dejar ir a su principal figura.

Los números de Kane en el Bayern

El delantero suma 101 goles en 98 partidos disputados en la Bundesliga con el Bayern Munich, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar la cifra de los 100 tantos en la historia de la competición alemana. Su aporte no se limita solo a los goles, porque también cuenta con 35 asistencias, demostrando su capacidad para retroceder hasta la mitad de cancha, asociarse con los extremos y generar juego como enlace.

En lo que va de su estadía en Munich, Kane ha ganado cinco títulos con la casaca del Bayer, ganando la Bota de Oro y siendo uno de los mejores del pasado Mundial con la Internacional Inglaterra.