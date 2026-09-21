María Trigo 21 SEP 2026 - 12:00h.

En las redes sociales también se jugó el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Luis de la Fuente responde a la polémica por las camisetas de Ceuta: "Más caballa y ceutí que ayer"

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Hace unos días hubo una polémica brutal cuando Vinicius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté decidieron no mostrar de forma completa unas camisetas de apoyo a Ceuta que sí lucieron el resto de sus compañeros al saltar al terreno de juego en el Elche-Real Madrid. Eso levantó ampollas, Mbappé salió a explicarse y todo el mundo opinó de lo sucedido.

Este domingo en el derbi que se disputó en el Metropolitano también hubo en la grada de Fondo Sur. Allí mostraron una pancarta con clara alusión a los tres futbolistas del Real Madrid. "Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa", se pudo leer. Esa imagen la aprovechó el futbolista colchonero Marc Pubill para subir una stories a su cuenta de Instagram a la que añadió una acción del encuentro en la que él mismo le robaba un balón a Mbappé.

La publicación de Pubill y la reacción de Yamal

Como se puede ver en la siguiente imagen, a buen entendedor pocas palabras bastan, debió pensar el campeón del mundo con España.

Esta no fue la única imagen que publicó Marc Pubill, que también subió un post con un carrusel de fotos. A esta publicación no dudó en responder Lamine Yamal, compañero del central rojiblanco en la Selección Española y que hace unos días dejó muy claro lo que piense sobre el eterno rival del FC Barcelona: "Yo veo al Real Madrid, pero siempre quiero que ellos pierdan".

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El extremo culé le puso un comentario a su compañero en el que aparecen cinco emoticonos de fuego, el de cinco bombas recién explotadas.

Queda claro que el derbi no sólo se jugó sobre el terreno de juego, sino que en las redes sociales también se llevó a cabo el tercer tiempo de un partido que pasará a la historia por la rajada de José Mourinho sobre el arbitraje en rueda de prensa, a la que llegó con dos fotos impresas en un folio.