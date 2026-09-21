Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 09:27h.

Y el Sevilla regresaría a Europa

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Tras la disputa de la séptima jornada en LALIGA EA Sports, los veinte clubes nacionales disfrutarán de un largo parón de selecciones que permitirán recargar pilas. Con un calendario muy apretado, los futbolistas han tenido muy poco margen de descanso en un inicio de campeonato arrollador. Aprovechando que el balón dejará de rodar en nuestro fútbol, en ElDesmarque analizamos las predicciones del Big Data.

De la mano de los compañeros de Driblab, y tras la disputa de los siete primeros encuentros ligueros a falta del aplazado Levante - Athletic Club, esta métrica vaticina el desenlace de la temporada con importantes sorpresas clasificatorias.

El Big Data predice el final de LALIGA tras la jornada 7

En la zona Champions League se producirían hasta tres modificaciones a ojos del Big Data. El FC Barcelona sería campeón con un 89,9% de posibilidades, aunque el segundo, tercer y cuarto clasificado sufrirían modificaciones, ya que el Real Madrid finalizaría en el segundo escalón, seguido por Atlético de Madrid y Real Betis.

Pese a ese pequeño 'bajón' clasificatorio, el equipo de Manuel Pellegrini amarraría la clasificación a la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva. El Big Data otorga a la entidad verdiblanca un 67,2% de opciones y deja al Villarreal CF con un 15,5%.

El Sevilla FC es la gran revelación de este inicio liguero. No obstante, y pese a marcharse al parón como quinto clasificado, su predicción final le coloca en el séptimo escalón y con un 13,9% de posibilidades de disputar la próxima edición de la UEFA Conference League. El favorito actualmente para disputar dicha competición es el Athletic Club, con un partido y un 16% de opciones.

En cuanto a la zona baja, el Valencia CF se salvaría pese a ocupar el penúltimo puesto. El equipo ché cuenta con un 25,1% de posibilidades de descenso, pero los favoritos son Málaga CF (71,8%), Elche CF (34,8%) y Racing de Santander (33,5).

La séptima jornada... en diez datos

1 - LaLiga de Raphinha y Lamine Yamal: 19 goles y 11 asistencia en 7 jornadas

El Barcelona ha sumado los 21 puntos disputados, como líder único de la clasificación, ganador por 1-3 ante el Sevilla, con tres goles de Raphinha y dos asistencias de Lamine Yamal. La producción goleadora entre los dos en esta Liga es de 19 tantos (12 del brasileño y 7 del español) y 11 pases decisivos, siete de Raphinha y cuatro de Lamine Yamal.

2 – El Real Madrid reincide en el Metropolitano

Como la pasada temporada, también en la séptima jornada, el Real Madrid volvió a ser derrotado en el estadio Metropolitano por el Atlético de Madrid, que se impuso por 2-1 en el derbi de este domingo. El pasado curso, también cayó por 5-2. El bloque blanco sólo ha ganado en una de sus últimas diez visitas a ese estadio.

3 – El Valencia, 5 derrotas en las últimas 6 jornadas a la espera de Javier Aguirre

A la espera de la llegada del mexicano Javier Aguirre como nuevo entrenador, el Valencia sufrió su quinta derrota en las últimas seis jornadas, con un 2-3 en contra a última hora frente a la Real Sociedad.

4 – Cucho Hernández, 2 goles en las últimas 3 jornadas

El delantero colombiano Cucho Hernández marcó su segundo gol en esta campaña, concentrados en las últimas tres jornadas, en el 1-1 del Betis contra el Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor.

5 - Un 0-0 en Liga en San Mamés tras año y medio

El Athletic Club y el Alavés igualaron sin goles en su duelo en San Mamés, que asistió a un 0-0 en LaLiga EA Sports año y medio después. No se producía un marcador así en el estadio bilbaíno desde el 30 de marzo de 2025, con un 0-0 ante Osasuna.

6 - Primeras victorias de Elche y Celta

A la séptima jornada fue la primera victoria en este curso de LaLiga EA Sports para el Celta, que goleó 5-0 al Racing de Santander, y el Elche, que derrotó por 1-3 al Espanyol en el RCDE Stadium.

7 - El Racing, 12 goles en contra en las últimas 2 jornadas

Entre la visita al Barcelona del pasado miércoles y el duelo contra el Celta en Balaídos este sábado, el Racing de Santander ha encajado doce goles en sus últimos dos encuentros de LaLiga EA Sports, de la que es el equipo más goleado en siete jornadas con 21 tantos en contra.

8 - Osasuna puntúa después de tres derrotas

Derrotado en las últimas tres jornadas, por 5-2 con el Alavés, por 0-2 con el Espanyol y por 4-0 con el Atlético de Madrid, Osasuna logró puntuar de nuevo con un 1-1 frente al Rayo Vallecano en El Sadar. Fue el primer punto del conjunto franjirrojo como visitante en esta temporada liguera.

9 – El Villarreal se ‘estrena’ en casa

No había sumado ningún punto el Villarreal en sus primeros dos partidos como local en LaLiga EA Sports, con sendas derrotas contra el Deportivo de La Coruña (2-3) y el Betis (1-2), hasta que se impuso este domingo por 3-1 al Levante.

10 – El Málaga, el único equipo que aún no ha ganado

El Málaga es el único de los 20 equipos de Primera División que aún no ha ganado en las primeras siete jornadas de LaLiga EA Sports, con tres empates y cuatro derrotas, las últimas dos de manera consecutiva para cerrar la clasificación en el último puesto. Este domingo perdió 1-0 con el Getafe.