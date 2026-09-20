El Real Madrid confirma la lesión de Fede Valverde tras el pisotón de Kang In Lee en el derbi
Fede Valverde se perderá los partidos con Uruguay en esta ventana de selecciones
El hartazgo de Bellingham con los árbitros: quejas por las rojas y un posible insulto
El enfado en el Real Madrid es brutal después de la derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi disputado este domingo en el Riyadh Air Metropolitano a raíz de dos jugadas polémicas con el pisotón del Cuti Romero sobre Jude Bellingham y el de Kang In Lee sobre Fede Valverde en los que Ortiz Arias no mostró ninguna tarjeta roja. José Mourinho ya dedicó una rajada histórica en sala de prensa y aún mayor puede ser este cabreo después de conocer la lesión del futbolista uruguayo a raíz de esa acción.
El club ha informado a través de su página web y sus redes sociales de un "traumatismo severo en el tobillo izquierdo" que le podría tener unas tres semanas de baja. Una acción que vendría provocada por el pisotón del futbolista coreano al capitán madridista en una acción en la que Trujillo Suárez ni siquiera llamó desde el VAR a Ortiz Arias para que comprobara si dicha entrada era merecedora de expulsión.
Fede Valverde, a la espera de un tiempo de baja oficial, se perderá los tres próximos partidos de Uruguay en el estreno de Diego Forlán con la Celeste tras el mal papel de Marcelo Bielsa en el Mundial. Los charrúas se medirán en tres partidos amistosos a Japón, Corea del Sur y la India sin el centrocampista uruguayo, impidiendo precisamente un reencuentro con Kang In Lee en el segundo de los choques del combinado uruguayo en esta ventana internacional de selecciones.
Parte médico del Real Madrid con la lesión de Fede Valverde
Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas.