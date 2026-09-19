Las cuatro dudas de José Mourinho en el once del Real Madrid en el derbi ante el Atlético

Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 21:44h.

Mou puede confirmar definitivamente su once de gala en el Real Madrid

Mourinho critica el parón y las comparaciones con el Barça: "Es difícil escuchar algo positivo del Real Madrid"

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El Real Madrid buscará completar el primer parcial de la temporada antes del largo parón de selecciones que se estrena esta temporada con el duelo ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Un encuentro correspondiente a la jornada 7 de LALIGA EA Sports que supondrá el primer derbi madrileño para José Mourinho tras la derrota en la final de la Copa del Rey de 2013 y para el que el portugués tiene cuatro posiciones en duda que pueden marcar lo que será su once de gala.

Ante el calendario tan cargado en este inicio de temporada, con ocho encuentros en menos de un mes, Mou ha ido rotando piezas en sus alineaciones titulares a pesar de que se pueda intuir cuál es su idea principal. Algunas posiciones están claras, con Thibaut Courtois en la portería, Dean Huijsen y Marc Cucurella en defensa, Fede Valverde en la medular con Jude Bellingham por delante, Vinicius por la banda izquierda y Kylian Mbappé en punta.

De estas cuatro posiciones restantes, dos van de la mano tal y como ha comentado José Mourinho en alguna ocasión, con el lateral derecho y el puesto de extremo por delante. Si The Special One apuesta por Arda Güler en esa banda, Denzel Dumfries será el lateral para poder abrir más campo por ese costado mientras que, si le da la alternativa a Yan Diomande por el lado diestro para buscar mayor velocidad, Trent Alexander-Arnold podría jugar por detrás para ir por dentro surtiendo de balones a los atacantes.

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En el eje de la defensa, junto a un Dean Huijsen que ha subido su nivel y con ello ha logrado volver a la Selección Española, Ibrahima Konaté es el favorito. El francés ha cumplido en sus primeros encuentros con la camiseta blanca arrebatándole la titularidad a Antonio Rüdiger, que ha perdido parte de la gran explosividad en carrera de años anteriores.

La otra duda de José Mourinho llega en el doble pivote en el puesto de acompañante de Fede Valverde, ya que Aurélien Tchoauméni ha arrastrado problemas físicos en este arranque de la 26/27 y esto le ha llevado a caerse incluso de la primera convocatoria de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador de Francia. El galo jugó el tramo final contra el Inter y el Rayo y se estrenó como titular frente al Elche el pasado martes y de su recuperación dependerá de si sale de inicio o Bernardo Silva (que también podría jugar en el puesto de Arda Güler) ocupa su puesto.

Entre las bajas, Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes son los tres únicos futbolistas que se han caído de la convocatoria de José Mourinho para el derbi. El propio Tchouaméni, Endrick, Raúl Asencio y Thiago Pitarch repiten presencia tras sus lesiones de este verano.

Alineación del Real Madrid para el derbi ante el Atlético en el Metropolitano

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries / Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté / Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni / Bernardo Silva, Fede Valverde, Arda Güler / Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.