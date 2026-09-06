El plan desvelado por José Mourinho entre cuatro jugadores y dos puestos en el Real Madrid

Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 21:23h.

Así reparte Mou la banda derecha del Real Madrid

Las cinco opciones de José Mourinho ante el gran problema del Real Madrid para la Champions

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El Real Madrid ha tenido un amplio desempeño en el último mercado de fichajes con la llegada de varios futbolistas que han ampliado el fondo de armario merengue, permitiendo que no se hayan notado en este inicio de temporada los siete lesionados con las que ha contado José Mourinho. Una de las zonas con novedades es la banda derecha, tanto en la parcela defensiva como en ataque, con cuatro futbolistas principales para dos puestos y un plan desvelado por el técnico para compaginarles.

En el lateral diestro, Dani Carvajal ha puesto fin este verano a 13 años en el primer equipo y ha firmado a Denzel Dumfries a cambio de 20 millones de euros desde el Inter. El neerlandés tiene una dura pugna en el costado derecho de la zaga con Trent Alexander-Arnold, que llegó la temporada pasada desde el Liverpool pero no llegó a convencer del todo a pesar su excelso golpeo debido a las lagunas defensivas que ha arrastrado durante toda su carrera.

En la banda derecha del ataque, el Real Madrid lleva varios años sin tener a un especialista con distintos futbolistas como Rodrygo o Fede Valverde hasta que recientemente han partido desde ahí Jude Bellingham o Arda Güler para pasar a posiciones más centradas. Con Franco Mastantuono cedido en la Fiorentina, Yan Diomande ha llegado este verano como apuesta de presente y futuro a cambio de 125 millones de euros fijos más variables convirtiendo al ex de Leganés y RB Leipzig en el fichaje más caro de la historia blanca.

Este año, José Mourinho ha arrancado con un once tipo en el que Dumfries parte como lateral derecho y Arda Güler como centrocampista de banda derecha (o la alternativa de Brahim Díaz) y, desde ahí, el turco se va hacia el centro para darle toda la banda al neerlandés. Desde el banquillo han participado habitualmente Trent Alexander-Arnold y Yan Diomande con un rol opuesto, ya que el inglés se va hacia el centro para combinar y poner balones y el marfileño es el que abre el campo.

José Mourinho reconoce su plan para la banda derecha del Real Madrid

Esto lo reconoció el propio Mou en sala de prensa tras el partido del Real Madrid ante el Betis ante la pregunta de por qué había hecho cambiado a Güler y Dumfries por Diomande y Trent: "Los cambios que he hecho no los he hecho por no estar contento con el equipo, los he hecho por sacar del campo a los jugadores con tarjera amarilla y, en la combinación del Madrid que juega abierto, es mejor con Trent que con Dumfries".

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"Después, el penúltimo cambio de Valverde por Espí, para entrar definitivamente en los últimos minutos de alta presión contra un bloque bajo donde era necesario un jugador referencia para dar libertad a Kylian y posesiones entre líneas", confirmó el portugués dejando pistas de cómo puede repartir los roles durante esta segunda etapa en el club merengue que ha arrancado cuatro triunfos y el tropiezo en La Cartuja antes de arrancar la Champions recibiendo este martes al Inter.