Alberto Cercós García 06 SEP 2026 - 17:10h.

Séptima victoria de Antonelli en 2026, con remontada incluida desde la última posición

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Kimi Antonelli convirtió el Gran Premio de Italia en una exhibición de talento y carácter. El líder del Mundial, obligado a arrancar desde el fondo de la parrilla después de la penalización por montar nuevos elementos de la unidad de potencia, protagonizó una remontada espectacular ante su público y se metió en la pelea por la victoria en cuestión de vueltas. El italiano aprovechó el ritmo del Mercedes, la bandera roja provocada por Charles Leclerc y poco a poco fue adelantando posiciones hasta colocarse tercero. Una vez ahí luchó con Max Verstappen y George Russell por la victoria. Con su compañero en Mercedes, Antonelli vivió un batalla incontestable hasta el final de la carrera. El joven italiano gana, remonta y da un nuevo puñetazo sobre la mesa del Mundial: es más líder.

La remontada de Antonelli llegó además en una carrera marcada por el brutal accidente de Leclerc en la segunda vuelta, que provocó la bandera roja y una larga interrupción. Tras la reanudación, Verstappen llegó a ponerse primero, pero Mercedes terminó imponiendo su ritmo y protagonizó una batalla interna por la victoria. Antonelli intercambió posiciones con Russell antes de consolidarse en cabeza, mientras el británico quedó además bajo investigación por una posible infracción con bandera amarilla. El resultado supone un golpe enorme para el Mundial para un Antonelli que ya llegaba a Monza con 59 puntos de ventaja sobre Russell y que, además, se convierte en protagonista absoluto en el Gran Premio de casa.

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Las notas y 1x1 de los pilotos en Monza

Kimi Antonelli (1º): 10 . Remontada histórica desde el fondo para ganar en casa y reforzar todavía más su liderato. Lo de este chaval es increíble. Incluso cuando lo tenía todo para 'fallar', cambiar las tornas. Es único y está con la flechita para arriba.

. Remontada histórica desde el fondo para ganar en casa y reforzar todavía más su liderato. Lo de este chaval es increíble. Incluso cuando lo tenía todo para 'fallar', cambiar las tornas. Es único y está con la flechita para arriba. George Russell (2º): 6 . Gran carrera, aunque Mercedes pudo gestionar mejor la estrategia en la parte final. Con todo a favor para ganar y para recortarle distancia en la general a Antonelli, el inglés vuelve a fallar. Es un segundo puesto muy agridulce.

. Gran carrera, aunque Mercedes pudo gestionar mejor la estrategia en la parte final. Con todo a favor para ganar y para recortarle distancia en la general a Antonelli, el inglés vuelve a fallar. Es un segundo puesto muy agridulce. Max Verstappen (3º): 8 . Tercero y sólido en una carrera complicada, aunque perdió ritmo al final. Siempre saca un jugo extra a un Red Bull que no está viviendo su mejor temporada.

. Tercero y sólido en una carrera complicada, aunque perdió ritmo al final. Siempre saca un jugo extra a un Red Bull que no está viviendo su mejor temporada. Lando Norris (4º): 7'5 . Buen resultado para McLaren en una carrera marcada por el caos y los incidentes. Ganó a su compañero de equipo en la últimas vueltas.

. Buen resultado para McLaren en una carrera marcada por el caos y los incidentes. Ganó a su compañero de equipo en la últimas vueltas. Oscar Piastri (5º): 7 . Estuvo en la pelea, pero no pudo convertir el ritmo de McLaren en un resultado de podio.

. Estuvo en la pelea, pero no pudo convertir el ritmo de McLaren en un resultado de podio. Lewis Hamilton (6º): 6 . Carrera complicada para Ferrari, aunque consiguió salvar una actuación discreta.

. Carrera complicada para Ferrari, aunque consiguió salvar una actuación discreta. Pierre Gasly (7º): 7 . Salió desde la 'pole' y estuvo en la lucha con los hombres top de la parrilla, pero no pudo mantener el privilegio; aún así, buena actuación de Alpine. Fin de semana muy positivo para ellos.

. Salió desde la 'pole' y estuvo en la lucha con los hombres top de la parrilla, pero no pudo mantener el privilegio; aún así, buena actuación de Alpine. Fin de semana muy positivo para ellos. Carlos Sainz (13º): 5 . Carrera muy complicada, como todo el fin de semana para Williams. Lejos de los puntos; poco pudo hacer con el monoplaza en un Monza muy exigente.

. Carrera muy complicada, como todo el fin de semana para Williams. Lejos de los puntos; poco pudo hacer con el monoplaza en un Monza muy exigente. Fernando Alonso (OUT): 3. Otro fin de semana para olvidar. Aston Martin sufrió muchísimo y el español terminó abandonando por problemas del coche. Así es imposible soñar con que las cosas puedan cambiar.