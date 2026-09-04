Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 17:52h.

En Monza, la FIA ha sentenciado que Gasly debía perder el podio de Mónaco y Briatore a acusado directamente a McLaren

La FIA alerta del infierno de Monza: los pilotos soportarán temperaturas de hasta 60 grados

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El caso del podio de Pierre Gasly en Mónaco parecía cerrado, pero ha vuelto a incendiar la Fórmula 1. La Corte Internacional de Apelación de la FIA ha decidido restablecer las dos sanciones de cinco segundos que el francés recibió por exceso de velocidad en el pit-lane, devolviéndole a Isack Hadjar el tercer puesto y relegando al piloto de Alpine hasta la séptima posición. McLaren y Red Bull habían apelado después de que Alpine lograse inicialmente retirar las penalizaciones, y la resolución definitiva ha provocado una enorme bronca en el paddock de Monza.

Flavio Briatore no se mordió la lengua durante la rueda de prensa de los jefes de equipo. El italiano aseguró que Alpine acepta el veredicto, pero puso en duda la independencia de uno de los cuatro jueces que participaron en la audiencia, celebrada el pasado 25 de agosto en París. "Creo que es muy injusto, pero aceptamos la decisión", comenzó antes de señalar directamente a Filippo Marchino: "Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces en el panel y uno de ellos actuó como un fiscal. Pero ese no es el gran problema. El problema es que está muy vinculado con McLaren".

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La firme acusación de Briatore a McLaren

Briatore fue todavía más lejos al explicar sus sospechas. Según el asesor de Alpine, el equipo descubrió después de la audiencia que Marchino había tenido vínculos con McLaren a través de la fundación One Drop y que incluso existe una fotografía suya pronunciando un discurso para la escudería en 2018. "McLaren le dio dos o tres coches. Esto es bastante injusto", sostuvo. Y, ante la posibilidad de emprender nuevas acciones, dejó la puerta abierta: "Dejaremos pasar este fin de semana y después pensaremos en ello".

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La acusación provocó una reacción inmediata de Andrea Stella, el director de McLaren, que inicialmente había evitado entrar en el conflicto, pero terminó respondiendo con dureza. "Considero que el hecho de que esta rueda de prensa esté yendo en esta dirección es bastante insultante para McLaren y para la reputación de un equipo que merece mucho respeto", respondió el jefe de McLaren. Stella defendió además la legitimidad del recurso presentado por su equipo, asegurando que buscaban claridad sobre la aplicación del reglamento y no simplemente recuperar dos puntos.