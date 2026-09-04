Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 10:07h.

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Ferran Torres ha iniciado una nueva etapa en el Paris Saint-Germain después de cuatro temporadas y media en el Barcelona. El delantero español, que se ha proclamado campeón del mundo con España y fue el autor del gol decisivo en la final, ha explicado esta semana cómo vivió su salida y qué supone para él aterrizar en París. Una decisión que, en sus propias palabras, representa un “paso adelante” en su carrera. Una valoración que Josep Pedrerol no comparte.

Josep Pedrerol coloca al FC Barcleona por encima del PSG

El periodista abordó el asunto en El Chiringuito, donde puso el foco en la comparación entre las dos entidades y no tanto en el momento deportivo de cada plantilla. El PSG comienza la temporada como campeón de Europa por segundo año consecutivo y busca una tercera Champions seguida, mientras que el Barcelona encara el nuevo curso con un proyecto que, por el momento, no ha pasado de semifinales.

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La discusión surgió al valorar si el fichaje supone realmente un salto para Ferran. Para Pedrerol, la respuesta es negativa si se analiza desde el punto de vista del peso del club. “Para mí es un paso atrás”, afirmó tajante. El periodista argumentó que el Barcelona está por delante del PSG en aspectos como la historia, la afición, la repercusión mediática y la dimensión internacional de la entidad. Una valoración que mantiene incluso aceptando que el conjunto parisino atraviesa actualmente un momento deportivo superior.

Lo cierto es que Ferran, por su parte, matizó sus propias palabras al explicar que no sabía si era un paso “adelante, atrás o hacia el lado”, aunque aseguró estar ilusionado con esta nueva etapa. También confirmó que los primeros contactos con el PSG se produjeron antes del Mundial y destacó el papel de Luis Enrique en su decisión.

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