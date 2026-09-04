Josep Pedrerol y la postura de Raúl Asencio tras las palabras de Mourinho

Redacción ElDesmarque 04 SEP 2026 - 08:09h.

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Raúl Asencio ha pasado sus horas más difíciles desde que es jugador del Real Madrid. El defensa español tuvo que ver como José Mourinho valoraba en rueda de prensa su condena por conducir triplicando la tasa de alcohol permitida. Muchos se tomaron las palabras del técnico portugués como un 'palo' a su jugador. Sin embargo, según desvela Josep Pedrerol en El Chiringuito, el futbolista canario ha recibido el toque de atención de su entrenador de manera muy positiva. Pero todo no son malas noticias para el canterano, que ha quedado absuelto en el juicio donde se le acusaba de haber distribuido un vídeo de carácter sexual grabado a una mujer sin su consentimiento.

Futuro complicado para Raúl Asencio

"Por lo que yo sé, Raúl Asencio firma debajo de todo lo que ha dicho José Mourinho. A Asencio le han parecido impecables las palabras de José Mourinho", desvela Josep Pedrerol.

Marcos Benito asegura que "va a ser muy difícil volver a ver a Raúl Asencio vestir la camiseta del Real Madrid en partido oficial". El central lleva varios meses lesionado, aún le queda para volver y, a día de hoy, es el último central en la rotación para José Mourinho. Y la condena por conducir triplicando la tasa de alcohol permitida no le ayuda en sus pocas opciones de volver al centro de la zaga del conjunto blanco.

"Si hay algo que revienta a Florentino Pérez es que se mancille la imagen del club y esto no es agradable cuando el Real Madrid está en una buena dirección", asegura Juanma Rodríguez en El Chiringuito.

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