Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García aceptan la condena tras el perdón de las víctimas a los futbolistas

Mourinho da un duro palo a Asencio y confirma que le abren expediente

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Ya hay condena contra los cuatro canteranos que militaban en el Real Madrid y grabaron un vídeo sexual con una menor. Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, que ya abandonaron el club, han aceptado un año de cárcel, mientras que Raúl Asencio, el único que sigue en la disciplina blanca, ha quedado absuelto.

La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores "por voluntad propia" y "para que esto acabe".

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Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio, el de revelación de secretos por haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes. Además, también ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar un atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil.

Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García y dos años y medio para Raúl Asencio, quien además ha estado envuelto durante las últimas horas en una nueva polémica, pues ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras superar el triple de la tasa permitida de alcohol durante un control.

A petición de las defensas, la Fiscalía ha admitido suspender la pena privativa de libertad de un año impuesta para Ferrán, Juan y Andrés, a cambio de que no delincan en los próximos dos años y de que se sometan a un curso de sensibilización en materia sexual tras tener en cuenta sus "circunstancias personales y sociales", no tener antecedentes penales y "el esfuerzo que han hecho por reparar el daño causado".

Además, Asencio también ha quedado absuelto del pago de las costas, que sí deberán abonar los otros tres procesados, a quienes se les ha impuesto una orden de alejamiento de dos años respecto de la víctima y una inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores de edad durante tres años.