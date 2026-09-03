Siete bajas confirmadas en el Real Madrid para visitar al Betis

Última sesión de entrenamiento antes de viajar a Sevilla

Mourinho desvela su charla con Ceballos y admite que fue "muy estúpido" con Pellegrini

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El Real Madrid ha realizado este jueves en Valdebebas su última sesión de entrenamiento antes de viajar a Sevilla para el partido ante el Real Betis, que abrirá la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Y lo ha hecho, una vez más, con una plaga de bajas importante. A falta de conocer la convocatoria oficial, todo apunta a que José Mourinho tendrá siete bajas en La Cartuja, pues no recupera a ninguno de los futbolistas lesionados.

Las dos grandes dudas de las últimas horas estaban en Aurélien Tchouaméni y Endrick, pero ninguno de los dos ha trabajado con el grupo este jueves, por lo que seguirán alargando su período de baja. El francés, en teoría, sólo tenía molestias musculares, pero está cerca de completar un mes sin jugar. En cuanto al delantero, este jueves se le ha visto con Eder Militao tocando balón en un campo de entrenamiento apartado del grupo, por lo que todavía no está recuperado de una sobrecarga que también se produjo hace ya tres semanas.

Bajas del Real Madrid ante el Betis

El resto de lesionados son de larga duración. Raúl Asencio se recupera de su fisura en la tibia e incluso podría pasar por quirófano, además de estar envuelto en una nueva polémica extradeportiva y haberse llevado un palo importante de José Mourinho en sala de prensa.

Thiago Pitarch se recupera de su esguince de rodilla y aún le quedan cerca de dos semanas para reaparecer, Rodrygo Goes ha empezado a hacer carrera sobre el césped mientras se recupera de su grave lesión de cruzado y menisco, Militao está tocando balón y se le espera para finales de mes tras su lesión en el bíceps femoral y con Ferland Mendy se mantiene la cautela, pues su lesión es bastante compleja y no estará listo, como mínimo, hasta el mes de octubre.

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Además, cabe recordar que el Real Madrid debuta en la Champions el próximo martes ante el Inter en un partido en el que la lista de bajas será aún mayor, ya que Bernardo Silva, Arda Güler y Camavinga arrastran sanciones de la temporada anterior y no podrán jugar ante los italianos, lo que invita a pensar que serán titulares ante el Betis. Si ningún lesionado se consigue recuperar durante los próximos días, Mourinho arrancaría la competición europea con hasta diez bajas.