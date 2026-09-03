Redacción ElDesmarque 03 SEP 2026 - 08:38h.

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Rodri Hernández protagonizó hace unas semanas uno de los fichajes más sonados del mercado. El campeón del mundo con España llegaba al FC Barcelona procedente del Manchester City por más de 60 millones de euros y después de haber estado a punto de recalar en el Real Madrid. A muchos aficionados blaugranas les ha llamado la atención cómo puede ser que el centrocampista sólo haya jugado 53 minutos hasta la fecha. Y, ojo a lo que apunta Quim Domènech en El Chiringuito, porque esta podría ser la tónica habitual durante toda la temporada.

La hoja de ruta de Rodri Hernández

"Yo no tengo claro que Rodri Hernández vaya a ser titular fijo y lo digo de verdad. Si tu le preguntas a Hansi Flick en conversaciones con su cuerpo técnico, ellos están convencidos que a Rodri no puedes ponerle en cada partido, no puede hacer una temporada de 60 partidos y que acabará jugando 50-50 con Marc Bernal", desvela Quim Domènech en El Chiringuito.

Y lo cierto es que los números le dan la razón. El ex del Manchester City todavía no ha debutado como titular en el FC Barcelona. En la victoria ante el Athletic de Bilbao sólo disputó 27 minutos y en el partido ante el Rayo Vallecano, sólo 26. Por el contrario, Marc Bernal jugó 80 minutos ante el Elche, 63 ante el Athletic y 64 ante el Rayo Vallecano, siendo titular en los tres encuentros.

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