Redacción ElDesmarque 03 SEP 2026 - 07:28h.

Compartir







El traspaso de Pablo García al Racing de Santander por 5.5 millones de euros ha provocado las lágrimas del jugador y varios debates en el beticismo. Ángel Haro sorprendió en la presentación de Dani Ceballos desvelando que el ya exjugador verdiblanco llevaba tres semanas "rogando" una salida para disfrutar de más minutos. Horas después, Gonzalo Tortosa daba en El Chiringuito la versión del entorno del jugador y que se contrapone totalmente con la dada por el presidente bético.

"A mí desde el entorno de Pablo García me descartan que el jugador haya rogado nunca una salida. Lo que sí puedo decir que, estas dos versiones, van hacia una misma parte. El Real Betis le comunica a principios de mercado a Pablo García que no va a aceptar una cesión por él y, que si sale, tiene que ser traspasado. A partir de ahí, el jugador siente que no está siendo valorado en el club, su representante empieza a mirar ofertas y finalmente se da la del Racing de Santander. Con todo eso, Pablo quería más minutos, Pablo quería una cesión para poder volver, pero la realidad del Betis es que lo quería vender", informa Gonzalo Tortosa en El Chiringuito.

El periodista deja claro que la salida de Pablo García al Racing no ha tenido nada que ver con dejar una ficha libre para el regreso de Dani Ceballos al club: "No hacía falta sacar a Pablo García pasa fichar a Dani Ceballos. Básicamente ya había una ficha libre".

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.