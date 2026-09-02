Álvaro Borrego 02 SEP 2026 - 21:13h.

El director deportivo entiende que pudo haber cosas mejorables, aunque considera que la plantilla es lo suficientemente buena para competir con garantías

Ángel Haro, tajante: "Por supuesto que seguimos confiando en Manu Fajardo"

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La de hoy era posiblemente una de las conferencias más esperadas del año. Manu Fajardo comparecía ante los medios de comunicación unos minutos después de la presentación oficial de Dani Ceballos y Troy Parrott y lo hizo para hacer su particular balance del mercado de fichajes que recién termina. El director deportivo puso en valor el esfuerzo realizado por el Real Betis durante este periodo estival y se mostró satisfecho por la confección de la plantilla, a su juicio mejorada en muchas posiciones, aunque también se mostró autocrítico al reconocer que siempre se puede seguir mejorando. Habló del pivote, del bloqueo de las salidas y de las ofertas que nunca llegaron. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Valoración de la plantilla: “Cualquier plantilla es mejorable, gran parte de la plantilla es la que volvió a llevar al Betis a Champions y creemos que hemos mejorado considerablemente la plantilla. Tiene a Facundo Bernal, de muy buen presente y futuro, tiene a Marc Roca y las sensaciones son positivas y las notas al final de la temporada. Jugadores de la talla de Natan y Abde siguen, así que contentos”.

Críticas y descontento en redes con la planificación: “Es necesaria la autocrítica, cuando termina el mercado hay que valorar qué se ha hecho bien y no del todo bien, hay que ser exigentes. Por supuesto que yo soy exigente y autocrítico y a veces a la hora de dar salidas de jugadores hay que tener una postura que no hemos tenido, de ahí se aprende y a trabajar desde la máxima exigencia”.

El ofrecimiento de Fofana: “En los últimos días y horas siempre aparecen operaciones como Fofana u otros jugadores. Siempre hemos tenido claro que traer un jugador como Facundo era el pivote y si venía uno más podría taparlo. De cara a mercados venideros es importante tener fichas disponibles en las últimas horas por si aparecen opciones apetecibles”.

Cómo encaja las críticas Manu Fajardo: “Máxime viniendo de la afición del Betis, siempre que sea contrastada la afición te ayuda a crecer, venimos de jugar una final europea, con jugadores de importancia y jerarquía incuestionable, la crítica me sirve para dar el 100%. Hay que esforzarse y analizar. Como bético la acepto y la encajo bien y como director deportivo soy consciente de que siempre va a existir”.

El no fichaje de Amrabat: "Amrabat es jugador de Ajax, a él y a Annas, su agente, espero que el fútbol nos encuentre y desearle la mejor de las suertes

Se plantea fichar un futbolista libre: "Las últimas horas siempre son caóticas, entran ofrecimientos, llamadas, propuestas de última hora, pero no hay que salirse de la hoja de ruta. Y respecto al mercado de agentes libres, no tenemos fichas en la actualidad".