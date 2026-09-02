Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 18:54h.

Gustavo Puerta dejará una millonada en el Racing tras apalabrar su fichaje lejos de España

Chema Aragón, director deportivo, puso en valor la plantilla confeccionada durante el verano

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El Racing de Santander cerró el pasado martes un mercado satisfactorio que cogió velocidad en sus últimas horas para cerrar incorporaciones como las de André Almeida o Pablo García. Ambos fichajes, sumados al resto de refuerzos, han permitido dar un salto de calidad al conjunto cántabro, pese a que también ha perdido piezas fundamentales del vestuario de José Alberto. Uno de ellos es Sergio Martínez, quien puso rumbo al Real Madrid en los últimos días de agosto. El director deportivo, en una comparecencia pública para valorar la ventana estival y presentar a Iker Luque, lanzó un dardo al exjugador racinguista.

Solo hace falta remontarse a la primera jornada de LALIGA EA SPORTS para ver a Sergio Martínez besarse el escudo tras anotar un golazo al Villarreal en El Sardinero. Días después, se convirtió en jugador del Real Madrid. Esta sucesión de acontecimientos han sido el detonante que Chema Aragón, director deportivo del Racing, ha utilizado para dar un palo al ya mediocentro merengue a la hora de hablar de Jorge Salinas.

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Jorge a lo mejor no es tanto de besarse el escudo, no es tanto de hacer ese tipo de gestos populistas, pero creo que no hace falta demostrar que es cántabro y racinguista. Este tipo de situaciones ya las he vivido", sentenció ante los medios para hacer referencia a la continuidad de otro jugador de la casa como Jorge Salinas.

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La rueda de prensa de Chema Aragón

Chema Aragón ha explicado, durante la presentación de Iker Luque como jugador del Racing, que el club había fijado desde el inicio del verano una serie de objetivos de fichajes y ha señalado que el club ha completado un “porcentaje altísimo” de ellos, pese a que se han cerrado cuatro incorporaciones en el último día de mercado, que concluyó este martes a las 23.59 horas.

"Estamos en torno a 17 millones de euros, creo que supera la cantidad, lo que se ha invertido en este mercado", ha afirmado Aragón, quien también ha destacado “la valentía que tiene la propiedad” para invertir cuando “considera que un jugador merece la pena”.

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“El resumen es que estoy muy contento como ha quedado la plantilla”, ha afirmado Aragón, quien también se ha mostrado satisfecho con la reacción del entrenador, la propiedad y el resto del club tras el cierre del mercado. El responsable deportivo del Racing ha recordado que el conjunto cántabro cuenta con cuatro puntos y ha incidido en que “somos un equipo que va a competir seguro todos los días”.