Almeida encuentra salida en el último momento: se marcha cedido al Racing de Santander y el Valencia CF cobra

David Torres 01 SEP 2026 - 11:03h.

El Celta se cayó a última hora

En directo, el último día de mercado de fichajes del Valencia CF: pendiente de Almeida y un fichaje

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ValenciaAndré Almeida ya tiene nuevo destino. El centrocampista portugués se marchará cedido al Racing de Santander, que ha alcanzado un acuerdo con el Valencia CF para incorporar al futbolista en este último tramo del mercado. La operación contempla además un pago por la cesión al conjunto valencianista, en línea con la postura que el club había mantenido durante las últimas semanas.

El Valencia no quería regalar la salida de Almeida. De hecho, el club había rechazado la posibilidad de una cesión gratuita al Celta de Vigo, ya que consideraba imprescindible obtener una compensación económica por la operación. Esa condición ha terminado encajando con la propuesta del Racing, que pagará, según ha avanzado Tribuna Deportiva, medio millón de euros. Se marcha cedido sin opción de compra.

André Almeida no contaba y deja hueco para un fichaje

La salida supone el punto final a la etapa de Almeida en Mestalla, al menos temporalmente. El portugués había quedado fuera de los planes de Carlos Corberán para esta temporada y tampoco viajó con el equipo a Riazor porque el jugador buscaba una salida, consciente de que iba a disponer de pocos minutos en el Valencia.

El Racing de Santander apareció en escena en las últimas horas. El interés del conjunto cántabro por la cesión de Almeida ha cristalizado, y finalmente las conversaciones han llegado a buen puerto.

Almeida sale así en busca de protagonismo y minutos, mientras el Valencia libera espacio en su plantilla y obtiene una cantidad económica por su cesión, vital para afrontar otros fichajes en este último día de mercado como es un nueve y un central de jerarquía. Esos son los objetivos de los de Mestalla, aunque parece poco probable que hayan tantos movimientos. De momento, sin Almeida, quedan dos fichas libres y dos dorsales (17 y el 10 que deja el propio André Almeida tras su cesión al Racing) con los que inscribir a Harvey Elliott y otro refuerzo si surge.