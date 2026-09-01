En directo, el último día de mercado de fichajes del Valencia CF: pendiente de Almeida y un fichaje
Ron Gourlay tiene 24 horas para apuntalar la plantilla
El Valencia CF cierra el fichaje de Harvey Elliott
ValenciaTras la durísima derrota contra el Déportivo, el Valencia CF encara el último día del mercado de fichajes con una hoja de ruta abierta y condicionada por las salidas. La previsión en Mestalla es que puedan producirse pocas operaciones ya antes del cierrre, aunque no todas dependen exclusivamente de la voluntad del club. La prioridad pasa por reforzar el ataque, una necesidad que Carlos Corberán ha trasladado al club y que ha desembocado en una incorporación desde la Premier. Se trata de Harvey Elliott, es el nombre marcado en rojo para los de Mestalla. Su llegada, eso sí, dado el elevado coste de su ficha, prácticamente dejara sin margen de maniobra al club para más fichajes si no hay salidas o lesiones graves. La de Sadiq podría condicionarlo todo un poco más.
Salidas y fichas
Salvo sorpresa de última hora, sólo hay dos jugadores que podrían salir en este último día de mercado: André Almeida, por el cual el Celta quiere que llegue cedido, o Dani Raba, aunque en Mestalla hay poca fe en que el asturiano encuentre un acomodo.
Además, si no hay más salidas, el Valencia CF no tiene más fichas libres y debería dejar sin alta federativa a Diego López, al cuál habría que hacerle hueco en enero cuando vuelva de su grave lesión.
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Pendientes de Sadiq
El Valencia CF está pendiente de Sadiq. Su lesión podría cambiar el mercado de fichajes si es muy grave. Deportes Cope avanzó el nombre de Etta Eyong como opción
^Cierra Elliot el mercado?
El Valencia CF, cierra a Elliott se asegurará un jugador de élite, pero su salario dificultará cualquier otra llegada si no hay salidas.
La última hora con André Almeida: Aparece el Racing
El Celta vuelve a por Almeida con unas nuevas condiciones: el jugador, loco por salir
La operación de André Almeida puede ser la llave del mercado del Valencia CF. El centrocampista portugués no viajó a Coruña y, como ya informó ElDesmarque, <strong>está negociando su salida al Celta de Vigo</strong>está negociando su salida al Celta de Vigo. Su marcha permitiría liberar espacio económico y de plantilla para afrontar otra incorporación. Si Almeida encuentra destino, el Valencia dará un paso importante para poder acometer un segundo fichaje ofensivo. Pero todavía podría ser necesario un movimiento adicional. El Valencia CF, eso sí, no lo va a regalar. Si no llegan a lo que pide por él el Celta o los clubs de Portugal que se han interesado, se quedará.Ir a la noticia
La salida de André Almeida al Celta de Vigo se ha complicado porque Ilaix Moriba no sale; pero en las últimas horas el Racing de Santander, como avanza Germán Muñoz, ha preguntado por su cesión
La última hora de Harvey Elliott: fichado y revisión
Hoy debería pasar la revisión médica y firmar su contrato
Harvey Elliott: "Estoy aquí para devolver al Valencia CF a Europa"
El Valencia CF ha cerrado la cesión de Harvey Elliott por una temporada, en una operación que permitirá a Carlos Corberán incorporar al futbolista del Liverpool para reforzar su ataque. El conjunto valencianista pagará una parte de la ficha del internacional inglés, mientras que el club de Anfield asumirá el resto para hacer posible una operación que, por el elevado salario del jugador, estaba inicialmente fuera de los parámetros económicos de Mestalla.Ir a la noticia
Comenzamos
Comienza el último día del mercado de fichajes del Valencia CF. En clave che, Harvey Elliott (llegando) y André Almeida (saliendo) están llamados a ser los nombres propios.