Pendientes de Sadiq

David Torres 01 SEP 2026 - 07:37h.

Ron Gourlay tiene 24 horas para apuntalar la plantilla

El Valencia CF cierra el fichaje de Harvey Elliott

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ValenciaTras la durísima derrota contra el Déportivo, el Valencia CF encara el último día del mercado de fichajes con una hoja de ruta abierta y condicionada por las salidas. La previsión en Mestalla es que puedan producirse pocas operaciones ya antes del cierrre, aunque no todas dependen exclusivamente de la voluntad del club. La prioridad pasa por reforzar el ataque, una necesidad que Carlos Corberán ha trasladado al club y que ha desembocado en una incorporación desde la Premier. Se trata de Harvey Elliott, es el nombre marcado en rojo para los de Mestalla. Su llegada, eso sí, dado el elevado coste de su ficha, prácticamente dejara sin margen de maniobra al club para más fichajes si no hay salidas o lesiones graves. La de Sadiq podría condicionarlo todo un poco más.

Salidas y fichas

Salvo sorpresa de última hora, sólo hay dos jugadores que podrían salir en este último día de mercado: André Almeida, por el cual el Celta quiere que llegue cedido, o Dani Raba, aunque en Mestalla hay poca fe en que el asturiano encuentre un acomodo.

Además, si no hay más salidas, el Valencia CF no tiene más fichas libres y debería dejar sin alta federativa a Diego López, al cuál habría que hacerle hueco en enero cuando vuelva de su grave lesión.

Sigu en directo el último día del mercado de fichajes del Valencia CF