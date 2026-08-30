El Dépor destapa las vergüenzas de un Valencia CF que se marcó dos goles en propia puerta (3-1)

Sin fichajes, con lesionados y sin que nada cambie: el riesgo de tirar la temporada en agosto ya está aquí

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A pesar de estar casada veinte años conmigo, mi esposa Raquel tiene poco conocimiento en el fútbol. La quiero como es, pero lo digo como contexto para darle valor a la pregunta y a la afirmación que me hacía el otro día cuando me dirigía al aeropuerto para "cazar" al último fichaje que había venido del Valencia. "¿Pero LALIGA no ha empezado ya? ¿Cómo pueden estar todavía llegando fichajes?", me preguntaba. Yo le tenía que dar la razón porque es incomprensible para cualquiera, seas experto o no en fútbol, que con la competición empezada, los equipos aún estén completando sus plantillas. Eso hace que, cuando te enfrentes a ellos dentro de dos semanas poco o nada se parecerán a los que empezaron a competir el día 15 de agosto. Y, sin embargo, después de ver el horror de primera mitad en Coruña, hoy le daba las gracias a que queden todavía dos días para cerrar el mercado porque, o arreglan el desaguisado desde los despachos (Peter Lim, Kiat Lim y Gourlay) en las 48 horas que quedan, o vamos todos a pasar un año de perros.

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Más de lo mismo que la temporada pasada

El Valencia CF de las tres primeras jornadas ha demostrado tener los mismos problemas que el año pasado: distancia entre la grada y el equipo; un bloque de futbolistas poco comprometido sobre el césped; un entrenador cuestionado por parte de la grada y al que el club renovó bajo la promesa de que le darían fichajes y le meterían aire fresco en el vestuario para que no se repitiera lo sucedido en el comienzo de la primera vuelta. Y si repites lo mismo, pues el resultado suele ser el mismo.

Los lesionados y los horarios

Además, para que nada falte, si a un equipo sin los fichajes y los cambios necesarios, le añades horarios que sobrecargan tu plantilla y la plagan de fichajes, el cóctel es explosivo. Es lo que le falta al entrenador: cuestionado por un sector de la afición, renovado bajo la promesa de que le darían fichajes y le limpiarían la plantilla en el mercado para "aspirar a Europa" y, encima con zancadillas en la competición...(lo de los horarios es un crimen y ha hecho que el equipo estuviera físicamente hundido en Coruña) Así es muy complicado salir algún día del pozo en el que nos ha sumido la gestión de Peter Lim. Se cronifican los problemas, se deshincha la ilusión y las temporadas empiezan ya cuesta abajo y sin frenos. Y ahora viene el Barça. El riesgo de asomarse al abismo en agosto ya está ahí. Tienen 48 horas más para arreglarlo, aunque parece que ya van tarde.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com