Dani Ceballos reaparece viendo el Real Madrid con Ester Expósito a la espera de saber si ficha por el Betis

Redacción ElDesmarque 30 AGO 2026 - 18:53h.

El utrerano, a la espera de resolver su futuro

Los expertos arbitrales no dudan en la polémica del Real Madrid - Málaga: "Al perder la pugna"

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Dani Ceballos es uno de los grandes nombres del verano en el mercado nacional. Tras varios cursos de escaso protagonismo en el Real Madrid, el centrocampista y el club blanco acordaron la rescisión de su relación contractual. El utrerano, aún sin equipo a dos días del cierre del mercado de fichajes, tiene entre ceja y ceja su regreso al Real Betis. Mientras acapara los focos, el canterano verdiblanco reaparece en el Santiago Bernabéu.

Este domingo, el equipo de José Mourinho ha vencido con contundencia al Málaga CF bajo la atenta mirada de Dani Ceballos. En la que fuera su casa hasta hace escasos meses, el centrocampista fue cazado por las cámaras de Movistar Plus.

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Junto a él también aparecía en plano una Ester Expósito que celebraba el gol de Kylian Mbappé. En las horas más calientes del mercado de verano, el Betis mueve ficha en busca de uno de los regresos más esperados por la hinchada verdiblanca.

El fichaje de Dani Ceballos por el Real Betis

Hace unos días, en la previa del estreno liguero ante la Real Sociedad, el entrenador verdiblanco fue cuestionado por el posible regreso a casa del utrerano. Pellegrini eludió referirse al centrocampista Dani Ceballos, vinculado al Betis desde que rescindió su contrato con el Real Madrid, porque no ve "lógico comentar rumores", algo que es "trabajo periodístico", si bien advirtió que "quedan al menos diez días más para saber el plantel definitivo".

El preparador de los verdiblancos es consciente de que maneja una "plantilla parecida" a la del curso pasado pero como "faltan aún días para cerrarla, puede variar mucho la opinión", aunque aseguró que le faltan elementos porque "se fueron Altimira y Amrabat" en el centro del campo y son ausencias que deber "ser cubiertas de manera adecuada", más allá de que se incorporó el uruguayo Facundo Bernal.