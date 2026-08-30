Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 15:01h.

Gabriel Jesús se convertirá en el 9 del Barça

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En sala de prensa este domingo, Hansi Flick confirmó que el Barça sigue trabajando en el mercado de fichajes y las novedades no han tardado en llegar en forma de acuerdo para la incorporación de Gabriel Jesús. El delantero del Arsenal, que también fue ofrecido al Atlético de Madrid, pasará este lunes reconocimiento médico en la ciudad condal para convertirse en el delantero culé a falta de Julián Álvarez.

Según han adelantado Fabrizio Romano y Mundo Deportivo, el Barcelona pagará 10 millones de euros fijos más variables por el brasileño, al que le quedaba un año de contrato en Londres. Con él, Flick ya tiene al delantero centro puro que no tenía en la plantilla después de las salidas de Robert Lewandowsk y de Ferran Torres este verano firmando por dos temporadas más una opcional.

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Gabriel Jesús se convierte en el nuevo 9 del Barça

Gabriel Jesús, de 29 años, pondrá fin a casi una década en la Premier League jugando en las filas del Manchester City y del Arsenal. Con ambos logró alcanzar la final de la Champions League, competición que no llegó a conquistar ya que se marchó del Etihad al Emirates justo en el verano anterior a la única orejona que reina en las vitrinas del equipo citizen.

Además, el ariete suma 19 goles en 64 internacionalidades con la selección de Brasil, con la que fue un fijo durante varios años. Ahora, el delantero llegará al Barcelona para convertirse en el nuevo delantero de Hansi Flick y meterse en la dura pelea por ocupar un sitio en los tres puestos de ataque del técnico alemán en la delantera azulgrana.

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Sin poder afrontar el fichaje de Julián Álvarez por la negativa del Atlético de Madrid a dejarle salir al Barça, Deco ha cambiado de objetivo en estas últimas horas del mercado de fichajes veraniego. Tras varios nombres que no llegaron a concretarse, finalmente será Gabriel Jesús el que firme con el cuadro catalán adelantándose precisamente a los colchoneros, que también buscaban delantero y a los que el Arsenal llegó a ofrecérselo.