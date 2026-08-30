Hansi Flick no duda en apoyar a Lamine Yamal por su seriedad con el Barça

Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 14:05h.

Hansi Flick habla sin tapujos sobre cómo ve a Lamine Yamal tras un inicio irregular con el FC Barcelona

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Lamine Yamal ha comenzado la nueva temporada con el FC Barcelona todavía en proceso de recuperar su mejor versión después de un verano especialmente exigente. El extremo azulgrana no disputó el estreno liguero ante el Elche al nivel que acostumbra, aunque participó en la goleada por 0-5 y trabajó para el equipo durante los minutos que estuvo sobre el césped. Hansi Flick ya salió entonces en su defensa, recordando que el futbolista había disputado el Mundial y disfrutado únicamente de tres semanas de vacaciones. En el segundo encuentro, ante el Athletic Club, Lamine dio un paso adelante: disputó los 90 minutos y volvió a generar peligro constantemente, llegando incluso a estrellar un balón contra el larguero y obligando a intervenir a Unai Simón. El Barça volvió a ganar, esta vez por 2-0, y sumó seis puntos de seis.

En este inicio de curso, más allá de los goles y las asistencias, Flick está especialmente pendiente de la evolución física y futbolística de su gran estrella. Lamine afronta su primera temporada completa con el peso de llevar el dorsal '10' y después de una campaña anterior en la que alcanzó cifras extraordinarias: 16 goles y 11 asistencias en LaLiga 2025/26. El técnico alemán considera normal que todavía no esté al cien por cien y entiende que necesita recuperar progresivamente su ritmo. "Lamine jugó el Mundial, ha vuelto después de tres semanas de vacaciones. El de Elche no fue su mejor partido pero trabajó para el equipo y estuve muy contento", explica Flick, que destacó especialmente su actuación frente al Athletic: "Jugó 90 minutos y estuvo muy bien verle a su nivel 'top' otra vez".

Un Lamine Yamal serio... pero a Hansi Flick no le preocupa

Las últimas imágenes de Lamine también han generado conversación. Tras el partido ante el Elche se le vio serio y visiblemente contrariado al abandonar el terreno de juego, una actitud que rápidamente alimentó interpretaciones sobre su estado de ánimo. Flick, sin embargo, resta importancia a cualquier lectura negativa y defiende que su jugador no tiene por qué estar permanentemente sonriente.

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"Es bueno que un jugador sonría pero no siempre tiene que ser así", sentenció el entrenador, que también reveló que en los entrenamientos está ofreciendo una imagen mucho más positiva: "Ha estado excelente. Tenemos que apoyarle y es lo que queremos ver de él". La idea del alemán es clara: proteger a Lamine, darle tiempo para recuperar su mejor versión y exigirle rendimiento, pero sin convertir cada gesto del joven delantero en un problema.