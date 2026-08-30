Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 00:17h.

El madrileño analiza el partido de su equipo ante el Atlético de Madrid y el tramo final del mercado

La polémica del Sevilla-Atlético de Madrid: ¿Penalti a Kike Salas?

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Luis García Plaza compareció este sábado al filo de la medianoche tras la derrota del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid, y en su comparecencia explicó por qué no le sentó nada bien la salida de Oso al Estrasburgo, y además señaló que el posible penalti de Hjulmand a Kike Salas fue clarísimo, tanto que espera el CTA elija esa jugada para que salga en el siempre esperado próximo programa de Tiempo de Revisión.

“Posible no. Di que es penalti, por favor. Con la que han montado con la roja del otro día, hoy es penalti. Espero que salga en el vídeo de los árbitros. Es penalti”, dijo claramente sobre la jugada polémica del partido.

Posteriormente, se explayó para explicar qué le pasó este viernes cuando se le podía ver en un tono más agrio de lo habitual. “Sí, siempre”, respondió para asegurar que se esperaba esto, pero matizó lo sucedido con Oso. “Todos los traspasos que han hecho. Que hemos hecho, perdón, nos han dejado limite salarial, pero este no nos permite respirar. No entiendo las reglas. Nos va a costar con ese dinero encontrar un sustituto de Oso. Para el nivel deportivo, va a ser complicado. Esa situación… no va a ser fácil. Cualquier traspaso deja mucho más para reforzar la plantilla que el de Oso, al que le deseo lo mejor. Ese traspaso, a nivel deportivo, económicamente no nos da casi margen. Es la diferencia”.

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Análisis del partido. “En la primera parte ellos han estado mejor, cuando ante un equipo como este no estás bien te castiga mucho. En tiros creo que hemos tirado 20 veces y ellos 10. Hemos tenido una segunda parte muy buena, con mucha raza muy buena. Hemos ajustado bien tras el parón de hidratación. Te mete el 3-0 Baena con un golazo. Con un equipo como ellos, cuando no estas cómodo, te penalizan mucho. Estábamos llegando bien, pero en defensa no estábamos cómodos. Nosotros necesitamos 20 remates para hacer un gol y ellos 10 para hacer tres”.

Ajustes en la pausa de hidratación. “Nos estaba creando mucho daño Baena entre líneas, nunca habían jugado así, y transmitía que Kike y Castrín teníamos que saltar a Baena y no lo ajustamos bien. Te penaliza. La segunda parte hemos seguido por esa línea, nos servía para crecer y competir bien, transmitirle a la gente que íbamos a seguir compitiendo. Cuando no estás bien con otros equipos no te penalizan tanto que como con estos. Esto va a ser largo y hay que seguir.

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Mercado. “El plan marcado lo tendrá que decir la dirección deportiva. Él lo sabe y ya está”.

Kocho. “Que se vaya cogiendo. Tenemos jugadores que se tienen que ir haciendo. Isaac ha estado toda la noche con fiebre y lo he sacado por obligación. Si no sacamos el 1-3 no lo saco. Kocho y Chidi han entrado bien. Es una plantilla que se va a dejar la vida. Ellos mismos han dicho lo que tienen que mejorar. En el fútbol el acierto es lo que cuenta. Si llegamos a meter el 2-3, estaríamos cerca. Más difícil hacer el 2-3 que el 3-3. Muy contentos en la segunda parte”.

Julio Diaz. “Cuando un futbolista juega en otro puesto que no es el natural, y si queremos que juegue ahí tenemos que trabajar con él. Todos sus entrenamientos son de lateral, Oso trabajaba siempre en esa posición. Es una alternativa”.

Ejuke. “Lo veo para más, claro. A Chidi lo he utilizado mucho. Cuando lo puse llevaba una cantidad de partidos sin jugar enorme. Me gusta. Teníamos un plan de partido que nos cambia en un día. Creíamos que el que más se adaptaba era Julio Diaz, si oso se hubiera ido una semana antes lo hubiera trabajado, porque son diferentes”.

Su charla con Miguel Sierra. “Miguel ha mejorado cuando el equipo mejora. No ha estado bien la primera, en la segunda muy bien, como todo el equipo. El año pasado, con toda la plantilla que teníamos, que era muy grande, le dije, Miguel, vamos en una situación muy complicada, estate muy tranquilo y prepárate para la que viene. Está haciendo las cosas muy bien y me alegro”.

La afición. “Agradecer a la gente como ha apoyado al equipo y nos ha ayudado a hacer una segunda parte muy buena. No lo digo por decir. Vamos a necesitar de ellos todo el año”.