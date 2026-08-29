Basilio García Sevilla, 29 AGO 2026 - 23:42h.

Los locales protestaron un penalti en el 83' que podría haberle metido en el partido

Uno por uno del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid: milagros, los justos

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El Atlético de Madrid había campado a placer en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante toda la primera parte, yéndose al descanso con un 0-3 que hacía presagiar que la segunda sería un mero trámite para los colchoneros. Pero el Sevilla FC, desdibujado y descolorido hasta entonces, echó algo de la casta y el coraje que dice su himno original e intentó por todos los medios meterse en el partido.

Miguel Sierra dio esperanzas, y pudo haberlo hecho para que el tramo final fuera vertiginoso si la jugada polémica del partido hubiera caído de su lado. Corría el minuto 83, en un saque de banda puesto en largo desde la derecha por Juan Iglesias, se produjo una de esas acciones por las que se señalan penaltis en los últimos tiempos. Como la de Lamine Yamal en la semifinal ante Francia, o como la de Miguel Sierra en la jornada inaugural ante el Rayo Vallecano.

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El vallisoletano propulsó la pelota con las manos hasta el área de Oblak, Kike Salas trató de anticiparse a Hjulmand y el danés de despejar la pelota. El moronero puso el pie por delante del nórdico, que pareció impactar en la bota del defensa del Sevilla, que cayó al suelo.

Consulta al videoarbitraje

Javier Arberola Rojas no apreció penalti en primera instancia, pero el Sevilla protestó airadamente para que la jugada, al menos, fuera revisada por el videoarbitraje. Finalmente, tras llevarse la mano al pinganillo y conversar con Iglesias Villanueva, el colegiado manchego decidió mantener su decisión y no señalar el punto de penalti.

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La jugada, de haberse pitado en favor de los intereses sevillistas, podría haber supuesto un acicate para los locales en los minutos finales, en busca del gol del empate. Finalmente, todo quedó con el 1-3 que figuraba en el marcador en esos momentos.