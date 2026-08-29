Basilio García Sevilla, 29 AGO 2026 - 20:26h.

El extremo jamaicano está en la lista de posibles fichajes de José Ignacio Navarro

Oso ya no entrena y pone rumbo a Estrasburgo

Compartir







Aunque el partido ante el Atlético de Madrid es el acontecimiento del día, el Sevilla FC sigue con la atención puesta en el mercado de fichajes. En esas, aparece un nuevo nombre relacionado con el futuro del equipo, el de Leon Bailey, extremo jamaicano del Aston Villa que apunta a cambiar de aires en el tramo final de la ventana de incorporaciones.

Según ha publicado Fabrizio Romano, gurú del calciomerctato, el Sevilla es uno de los posibles destinos del futbolista villano. Bailey, de 29 años, es zurdo, pero su posición específica es la de extremo derecho, aunque también puede jugar por una banda e incluso de interior. Un perfil polifacético de los que demanda Luis García Plaza.

El jamaicano quiere salir al no tener hueco en el once de Unai Emery, y el Sevilla estaría en la lista de equipos interesados junto al Hull City inglés y el Al Diriyah de Arabia Saudí. El primero es uno de los grandes animadores del mercado de la Premier League, mientras que el segundo cuenta con el respaldo económico de los clubes árabes.

PUEDE INTERESARTE La situación de la plantilla del Sevilla en la jornada 3, un año después

En Transfermarkt está tasado en 14 millones de euros, una cifra a la que no podría llegar un Sevilla que, seguramente, se inclinaría más por una cesión. Con todo, según ha podido conocer este medio, es una opción, pero no la primera de las que maneja José Ignacio Navarro para reforzar una posición que se quedaría muy coja si se confirma la salida de Rubén Vargas. El Sevilla, tras la nacionalización de Marcao, solo cuenta con Suazo como futbolista extracomunitario, por lo que tiene dos plazas vacantes.

PUEDE INTERESARTE La venta de Vargas

La trayectoria de Leon Bailey

El Aston Villa pagó 35 millones de euros por Leon Bailey en 2021, cuando se lo compró al Bayer Leverkusen. Tras cuatro temporadas, en verano de 2025 fue cedido a la Roma, que lo ‘devolvió’ en el mes de enero tras solo 11 apariciones lastrado por problemas físicos. En el presente ejercicio aún no ha sido convocado por Emery, que en la primera parte de este año contó con él en casi todos los partidos tras su regreso de Italia, aunque solo jugó tres como titular.

Antes, llegó a Europa de la mano del USK Anif austriaco, que lo cazó de la academia Phoenix All Stars de Kinsgton. Después estuvo en Eslovaquia y de allí lo fichó el Genk, que le puso en el panorama europeo hasta venderlo por casi 17 ‘kilos’ al Bayer Leverkusen. Es internacional por Jamaica en 41 ocasiones.