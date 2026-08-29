Basilio García Sevilla, 29 AGO 2026 - 13:53h.

Almeyda se plantó en Girona hace un año con solo 14 jugadores del primer equipo

Marcao sigue sin contar para García Plaza

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El Sevilla FC afronta este sábado la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS 2026/27, midiéndose al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido que será complicado. Primero, por el rival, llamado como siempre a estar arriba, a pesar de que llega en un momento delicado por el desarrollo del mediático ‘caso Julián Álvarez’. Segundo, porque el equipo está muy falto de efectivos, con Oso en Estrasburgo cerrando su fichaje por el club galo y con Rubén Vargas sin convocar a la espera de que se cierre su salida.

En total, Luis García Plaza solo cuenta con 17 jugadores adscritos al primer equipo, 15 de campo, y otros siete de la cantera -la convocatoria inicial es de 24, aunque este sábado ha sumado a Jesús Cruz, y deberá descartar a dos-, teniendo en cuenta que Marcao sigue sin entrar en las listas por sus problemas físicos y Fabio Cardoso está descartado a la espera de encontrar una salida a su situación. El entrenador está mosqueado. José Ignacio Navarro debe reforzar el equipo antes de la medianoche del 1 al 2 de septiembre, y se esperan entre dos y cuatro fichajes en función de lo que acabe sucediendo con Vargas, con el delantero danés Conrad Harder como la incorporación más avanzada.

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La situación es límite, pero no es nueva, ni en casi cualquier equipo del fútbol profesional español, ni mucho menos en el Sevilla FC. No hace falta sino echar la vista un año atrás para comprobar que se han producido, se producen y se producirán mientras no cambie el sistema de LALIGA y el calendario del mercado de fichajes.

La temporada pasada

El Sevilla de la 2025/26 llegó a la disputa de la tercera jornada con cero puntos tras caer en San Mamés ante el Athletic y en Nervión ante el Getafe CF. Dos partidos en los que los de Almeyda no consiguieron sumar.

Hasta la tercera jornada no pudo contar el argentino con ninguno de los tres fichajes que había hecho hasta el momento. Gabriel Suazo y Alfon fueron inscritos durante la semana, y Odysseas Vlachodimos se relacionó a última hora, llegando a viajar sin estar inscrito aún. Finalmente, se sentó en el banquillo.

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Era 30 de agosto, sábado, César Azpilicueta acababa de arribar a la capital hispalense, y aún quedaban por llegar Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Para aquel encuentro, además, Almeyda no pudo contar por lesión con Lukebakio, Akor Adams, Adnan Januzaj, Ramón Martínez y Djibril Sow, tampoco con los descartados Pedrosa e Iheanacho, que acabarían marchándose. Además, Rubén Vargas sí jugó, en medio de los rumores de una posible salida al Villarreal. Casi como ahora, pero participando desde el césped.

Así, solo había 14 jugadores de la primera plantilla en tierras gerundenses, en una lista de solo 21 efectivos que completaron siete canteranos entre los que se encontraban hombres como Andrés Castrín, Manu Bueno, Miguel Sierra u Oso. Almeyda salió con Nyland; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Ejuke, Vargas, Alfon; e Isaac Romero. Los dos últimos fueron los autores de los goles que le dieron la victoria en el último gran partido de Nyland como sevillista.

Para este año, Luis García Plaza puede contar con 17 jugadores de la primera plantilla. Pocos, en todo caso. Completó la convocatoria el viernes con siete canteranos, aunque en la mañana de este sábado ha sido citado también Jesús Cruz, que estaba jugando con el Sevilla Atlético en Utrera. Entre los relacionados, están los ocho fichajes contando Odysseas que se han realizado hasta ahora. Un año más, el Sevilla es esclavo de su situación económica y de una fecha de cierre del mercado de fichajes sin sentido.