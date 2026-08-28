Basilio García Sevilla, 28 AGO 2026 - 21:26h.

Atacante danés del RB Leipzig que llegaría en calidad de cedido

El mosqueo de García Plaza en su rueda de prensa más breve: del "palo" de Oso a "el problema no es mío"

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El Sevilla FC sigue trabajando en un mercado de fichajes que está cercano a cerrarse y, además de las despedidas, con jugadores como Oso ya en Estrasburgo y a punto de confirmarse oficialmente su salida, aún tienen que llegar jugadores a la plantilla de Luis García Plaza. Desde hace varios días, la prioridad está en el segundo delantero que llegue tras Robbie Ure, y el nombre que apunta a cerrarse en las próximas horas es el de Conrad Harder, un joven atacante danés del RB Leipzig. Tras complicarse las llegadas de George Ilenikhena o Marc Guiu, que irá precisamente al club del este de Alemania, y con Petar Ratkov en la recámara, los esfuerzo se centran ahora en firmar al nordico.

Según informa El Chiringuito, ya ha habido conversaciones entre el cuadro de Nervión y el RB Leipzig para la llegada del ariete danés. Esta se produciría en forma de cesión ya que el ariete de 21 años llegó hace apenas una temporada a Alemania a cambio de 24 millones de euros y no quieren desprenderse de él. El acuerdo no está cerrado, pero sí avanzado y en el Sevilla hay optimismo de cara a que la operación se cierre en los próximos días.

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La idea del RB Leipzig es que Conrad Harder siga progresando después de una temporada que no ha sido del todo exitosa en la Bundesliga. La campaña pasada, el ariete nórdico anotó apenas cuatro goles en 37 partidos al disputar la mayoría de ellos como suplente y, en esta campaña, antes de salir, ya le ha dado tiempo de marcar uno en la DFB Pokal. Se formó en el Nordsjælland, y en 2024 el Sporting de Portugal pagó 19 millones por él para venderlo un año después a Alemania, generando cinco millones de plusvalía. Es internacional absoluto con Dinamarca, con la que jugó un partido en marco de 2025.

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Otro delantero para Luis García Plaza

Así las cosas, José Ignacio Navarro cubriría el deseo de Luis García Plaza de firmar un nuevo delantero. Este mismo viernes, el entrenador madrileño ofreció una rueda de prensa con un tono más agrio del habitual en el que evidenciaba que quería nuevos futbolistas a su cargo.

"Mi idea es que Isaac juegue siempre acompañado, como el año pasado, salvo que no haya otra posibilidad. Lo utilicé al lado de Akor, Neal y Alexis. Creo que he contestado a la pregunta. Si salimos con los dos, en la segunda parte no tengo cambios, hasta que no venga más gente es difícil salir con dos delanteros”, explicaba el entrenador. Conrad Harder será ese delantero que pide si todo marcha según lo previsto.