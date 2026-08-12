Basilio García Sevilla, 12 AGO 2026 - 13:32h.

El franconigeriano sustituyó a En-Nesyri en el primer partido de la Champions asiática

George Ilenikhena, el segundo delantero que quiere fichar el Sevilla

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La dirección deportiva del Sevilla FC que encabeza José Ignacio Navarro se había trazado como principal objetivo para esta semana dejar completa su delantera. El martes se oficializó el fichaje de Robbie Ure y el club había elegido a George Ilenikhena como el segundo delantero, priorizando esta operación por delante de otras que también se han encarrilado.

El club había llegado a un acuerdo con el jugador, deseoso de regresar a Europa, para jugar la próxima temporada como cedido y la operación iba por buen camino, pero el Al-Ittihad prefiere ahora un traspaso para recuperar parte de los 33 millones de euros que pagó en enero por el delantero franconigeriano, tras la intervención de la financiera que apoyó económicamente al club para ese fichaje. Está tasado en 25 ‘kilos’, una cantidad imposible para este Sevilla.

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Pese a esta circunstancia, en el Sevilla no lo dan por perdido, pero fuentes del club sí que indican que el fichaje está ahora muy complicado y será difícil que se concrete, a pesar de tener ya el acuerdo cerrado con el futbolista.

Ilenikhena vuelve a jugar

Mientras tanto, Ilenikhena ha vuelto a jugar con el Al-Ittihad. Este martes, el conjunto árabe ha comenzado su temporada con un partido de la previa de la Asian Champions League. Se medía al Al Jazira de Abu Dabi, y se impuso con solvencia por 1-4. El atacante pretendido en Nervión saltó al campo en el minuto 72, sustituyendo precisamente al exsevillista Youssef En-Nesyri. La historia del marroquí en el club árabe va muy unida a la del franconigeriano, ya que los dos llegaron este mes de enero e incluso fueron presentados juntos.

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Se da además otra circunstancia, y es que el alemán Jens Wieffer, flamante entrenador del Al-Ittihad, sí confía en Ilenikhena, y además ha protagonizado un enfrentamiento con la directiva por sus decisiones en el mercado de fichajes, por lo que no será tan fácil arrebatarle una pieza más de su plantilla.