Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 19:34h.

El centrocampista bilbaíno sigue en el Girona pese al descenso

Racing, Rayo Vallecano y Panathinaikos preguntan por Iván Martín

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La locomotora del Sevilla FC en el mercado de fichajes trabaja a toda máquina a estas alturas del mes de agosto. Son varias las salidas y entradas en las que se trabaja y todavía quedan varios puestos por reforzar. Especial hueco hay en el centro del campo, y ahí reaparece el nombre de Iván Martín, el centrocampista del Girona que vuelve a ser vinculado con la entidad del Ramón Sánchez-Pizjuán.

En estos momentos, el Sevilla solo tiene inscrito a Lucien Agoumé en LALIGA en su nómina de centrocampistas, aunque en las próximas horas estará también relacionado Jon Guridi. Con todo, el hueco es importante, y José Ignacio Navarro trabaja para cerrar más efectivos en una medular que completarán mientras tanto los canteranos Nico Guillén y Manu Bueno.

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Tal y como ha informado el periodista Ángel García, el Sevilla es uno de los clubes que se han interesado en Iván Martín, que entra en una lista conformada por el Rayo Vallecano, el Racing de Santander y el Getafe, además del Panathinaikos griego o el fútbol turco. Ya en junio hubo un acercamiento que se enfrió, aunque entonces las circunstancias de ambas partes eran diferentes. Ni el Sevilla había generado tanto límite, ni se había marchado Sow, ni el jugador ve cada vez más cerca el final de mercado mientras sigue en un equipo que jugará en Segunda división. Según ha podido conocer ElDesmarque de fuentes cercanas al futbolista, la posibilidad del Sevilla está presente y es uno de los destinos predilectos.

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Las condiciones económicas de Iván Martín

El problema está en lo económico, ya que el jugador cobra 2,5 millones brutos, tiene contrato hasta 2028 en el Girona y una cláusula de recisión que asciende a 20 millones de euros. El Villarreal, además, se quedaría con un 30% de una posible venta. Sin embargo, el descenso a LALIGA HYPERMOTION podría ayudarle a salir por una cantidad sensiblemente más baja. Así debería ser para que el Sevilla aspirara a su fichaje, aunque cuenta con la baza a favor de que el futbolista quiere seguir en España.

A sus 27 años, Iván Martín acumula 133 partidos en la máxima categoría del fútbol español, habiendo anotado nueve goles y dado diez asistencias. El bilbaíno ha sido una de las grandes apuestas de Míchel durante los últimos años, y en la pasada campaña fue el sexto de LALIGA con mayor precisión en pases largos (70,67%) y el octavo con mayor ratio de duelos ofensivos ganados. Su nombre se une al de Giorgis Kochorashvili y al de Ellyes Skhiri como futuribles para un centro del campo en el que hay numerosas vacantes tras las salida de Sow, Joan Jordán, Gudelj y Batista Mendy.