Ellyes Skhiri aparece como opción para el pivote del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 07 AGO 2026 - 16:05h.

La operación sería paralela a Kochorashvili

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Continúan sumándose nombres alrededor del Sevilla. Con la entidad blanquirroja buscando varios perfiles para intentar completar el plantel de Luis García Plaza antes del comienzo de la temporada, en las últimas horas han aparecido varias figuras relacionadas con el Sánchez-Pizjuán, siendo la última la de Ellyes Skhiri.

Pivote tunecino de 31 años, Ellyes Skhiri fue descartado por el Eintracht a principios de pretemporada y, según cuenta Sky Sports, cuenta con el interés de un Sevilla que ya habría comenzado las negociaciones con el club germano.

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Según la citada fuente, el jugador estaría encantado con la posibilidad de jugar en Sevilla y ambos clubes estarían buscando la fórmula de cerrar una operación que, en todo caso, sería paralela a la de Kochorashvili, jugador que también tiene muy adelantada su llegada al Sánchez-Pizjuán.

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La idea del centro del campo del Sevilla

Cabe recordar, como contábamos hace días, que el Sevilla tiene la intención de contratar al menos a cinco hombres más antes de que cierre el mercado, entre ellos un pivote, que ya se contó que se buscaba un perfil con experiencia lejos de España, y un mediocentro, que sería el georgiano del Sporting de Portugal.

Si finalmente acaban llegando ambos jugadores -el Sevilla cuenta con varias opciones más-, García Plaza completaría su centro del campo con los dos citados, Lucién Agoumé, Jon Guridi, Manu Bueno y, alternando con el filial, Nico Guillén.

Además, habría que hablar de Peque Fernández, que ocuparía el rol de mediapunta en una posición en la que, circunstancialmente, también pueden aparecer otros jugadores como Guridi, Rubén Vargas -si sigue- o incluso Isaac Romero en un esquema más parecido al 1-4-4-2.