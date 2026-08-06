El viaje exprés de Ignacio Navarro y Del Nido Carrasco a Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 06 AGO 2026 - 22:43h.

Ambos viajarán a Alemania para acompañar al equipo ante el Leverkusen

El primer mercado de José Ignacio Navarro, en números 'históricos'

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Ha sido una de las imágenes de la semana. Juanlu Sánchez, tras acordar los términos con el Bournemouth, abandonó la concentración en Holanda junto a algunos canteranos... y José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, y José Ignacio Navarro, encargado en materia de fichajes blanquirrojos. Un viaje exprés para ambos para seguir avanzando en la planificación.

Porque ambos, cabezas visibles de este Sevilla tan necesitado de buenas noticias, han permanecido en la capital hispalense estos últimos días y viajarán a Alemania este viernes para acompañar al equipo ante el Leverkusen.

Mientras la plantilla saldrá de Holanda poco antes del almuerzo, Del Nido Carrasco y José Ignacio Navarro tienen previsto poner rumbo a Alemania un poco antes tras unos días de mucho trabajo en las oficinas del Sánchez-Pizjuán.

Las llamadas han sido múltiples, el intercambio de información ha crecido y los números, al menos para inscribir, permiten ser un poco más positivos que hace un año a estas alturas.

El optimismo del Sevilla en el mercado

Los últimos días de ambos en Sevilla han servido para confirmar el run run existente alrededor del club últimamente. Presidente, director deportivo y entrenador están satisfechos con las operaciones que se han ido cerrando durante estos meses y son optimistas con la recta final del mes de agosto.

Todas las partes, como contábamos hace días, creen que cerrarán al menos cinco fichajes más de aquí al último día de mercado e incluso se atreven a hablar de varios movimientos -tanto en llegadas como en salidas- antes del inicio de la competición oficial.

La próxima semana será clave para los intereses blanquirrojos. Si todo sale bien, García Plaza tendrá garantías ante el Rayo, un buen número de jugadores y un plantel prácticamente completo; si no sale como se esperaba, habrá que esperar para levantar la mirada.