Basilio García Sevilla, 03 AGO 2026 - 15:00h.

El jugador regresa a casa para cerrar su salida a la Premier League

Las cifras del inminente traspaso de Juanlu al Bournemouth

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El fichaje de Juanlu por el Bournemouth está a punto de cerrarse. Tanto es así, que el aún jugador del Sevilla FC ha abandonado la concentración de Garderen para regresar a la capital de Andalucía, donde cerrará los últimos flecos para marcharse a la Premier League tras aterrizar a primera hora de la tarde.

Las cámaras de ElDesmarque ha podido captar la imagen del futbolista a su llegada al Aeropuerto de San Pablo, acompañado de otros canteranos como Alberto Flores, que también está cerca de marcharse al concretarse el fichaje de Fran González, y otros como Edu Altozano, Mario Díaz y Joaquín Moreno. Encabezaba la comitiva tanto el presidente José María del Nido Carrasco como el director deportivo José Ignacio Navarro.

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El de Montequinto, que no entrenó ya este lunes con el grupo, ha llegado en un vuelo procedente de Amsterdam -a 55 minutos del hotel de concentración del equipo- cuya salida estaba prevista a las 10.40 horas, pero acabó despegando a las 11.51 para aterrizar en Sevilla a las 14.35 horas. Poco después, Juanlu atravesaba la puerta del Aeropuerto de San Pablo que está ilustrada con la fotografía de Jesús Navas con la séptima Europa League, una imagen icónica a modo de despedida para un nuevo lateral derecho canterano que se marcha a probar suerte en la Premier League.

"Estamos ahí", es lo único que acertó a decir el jugador a los medios presentas, así como un mensaje al Sevilla y a los sevillistas. "Los quiero a todos muchísimo". De este modo, Juanlu está a punto de decir adiós al club de su vida, del que es aficionado desde niño y en el que se formó como futbolista.

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La operación de Juanlu

El Sevilla cerrará con su salida la segunda gran venta de la temporada tras la salida de Akor Adams al Venezia. Ingresará 11 millones de euros fijos, más otros dos en función de determinadas variables que serían de fácil cumplimiento. Además, se guarda un 10% de una futura venta del canterano.

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Por su parte, el jugador firmará cuatro temporadas con el Bournemouth, percibiendo unos 11 millones de euros netos en ese tiempo según ha desvelado este lunes Cope Sevilla. Una operación jugosa en lo económico para ambas partes.