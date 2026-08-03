Basilio García Sevilla, 03 AGO 2026 - 13:19h.

Luis García Plaza seguirá siendo fiel a su sistema y a la idea de un equipo bien formado desde atrás

Quién es Fran González, el discípulo de Thibaut Courtois que ha fichado el Sevilla

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El Sevilla FC va poco a poco conformando su plantilla de cara a la temporada 2026/27, y este lunes Luis García Plaza ha podido ver cómo el grupo con el que está entrenando en Países Bajos ha sumado nuevos efectivos. En concreto, en el entrenamiento de este lunes posterior a la victoria ante el Utrecht se han presentado tres caras nuevas, y en los próximos días el preparador madrileño ya aguarda a una más, sin tener en cuenta que puedan llegar nuevos fichajes.

Así, este lunes se ha sumado el recién llegado Fran González, que ha completado su primer entrenamiento con el primer equipo tras arribar el domingo en Garderen justo al hacerse oficial su fichaje, el sexto en lo que va de verano.

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Hay más novedades, y es que, como se esperaba, tanto Rubén Vargas como Djibril Sow se han incorporado al equipo tras sus vacaciones. Los dos llegaron a cuartos de final con Suiza en el Mundial de Norteamérica, lo que ha retrasado su regreso al trabajo en el Sevilla hasta este lunes, justo tres semanas después de la polémica eliminación a manos de Argentina.

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Así las cosas, en estos momentos Luis García Plaza cuenta con 15 jugadores con dorsal de la primera plantilla a disposición, aunque hay que hacer varias consideraciones. Por un lado, el fichaje de Juanlu por el Bournemouth inglés está a punto de cerrarse y el jugador viajará directamente desde Países Bajos a Inglaterra, por lo que habría un efectivo menos.

Esperando a Alfon

Por otro lado, el próximo en incorporarse a la dinámica del grupo si no llega ninguna incorporación antes será Alfon González. El manchego viajó a Países Bajos con el grupo para terminar su recuperación, se encuentra haciendo trabajo individual, y si todo marcha bien la próxima semana, en el regreso del equipo a la capital hispalense, comenzará a integrarse en la dinámica del grupo.

Los primeros días hará entrenamientos parciales y parece muy precipitado que pueda estar disponible para el partido ante el Rayo Vallecano, pero sí que se le espera para la jornada 2, en la visita al Athletic Club del sábado 22 de agosto.

Con Juanlu, momentáneamente, y sin Alfon, Luis García Plaza tiene a 15 jugadores del primer equipo, además de Andrés Castrín, Oso y Manu Bueno que, pese a tener ficha del filial, están totalmente metidos en la dinámica. Además, para la primera jornada de LALIGA EA SPORTS habría que sumar seguramente a Nico Guillén y Miguel Sierra, los dos canteranos que más están destacando en pretemporada y que apuntan a la convocatoria del debut liguero. Otros como Iker Muñoz, Manuel Ángel o Ibra Sow podrían complementar al equipo si no llegan más fichajes.

Hay otros seis jugadores con ficha del primer equipo que no están en Garderen. Marcao, por su parte, sigue con su recuperación en Sevilla, mientras que Ejuke -que no está apartado- está resolviendo su futuro en la capital hispalense. Fabio Cardoso, Fede Gattoni, Adriá Pedrosa y Joan Jordán sí que no cuentan, pero hasta que no salgan siguen ocupando un hueco en la relación para LALIGA EA SPORTS. El que está a punto de cerrar su salida es Rafa Mir, que ya ha emprendido camino hacia Grecia para cerrar su fichaje por el Aris de Salónica.

El posible once ideal de Luis García Plaza para empezar LALIGA

XI del Sevilla FC: Odysseas; Juan Iglesias/Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo/Julio Díaz; Agoumé, Guridi/Sow; Rubén Vargas, Peque, Oso; e Isaac Romero.