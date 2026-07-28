Basilio García Sevilla, 28 JUL 2026 - 22:12h.

Desde Marcos Acuña, es uno de los puestos más discutidos en el Sevilla

Quién es Julio Díaz, su carta de presentación en Nervión y la frase premonitoria de García Plaza

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El descenso de calidad en la plantilla del Sevilla FC es evidente desde hace unos años. Más allá de sesudos análisis, que se pueden hacer, los resultados así lo reflejan con un simple vistazo. Hay posiciones señaladas en los últimos tiempos, pero pocas como el lateral izquierdo, prácticamente huérfano desde que Marcos Acuña dejó el club. O incluso antes, cuando las lesiones le impidieron mostrar su mejor nivel.

En esas, José Ignacio Navarro ha tirado de un perfil distinto para reforzar una posición que lleva demasiado tiempo ‘coja’. Ante la situación económica de la entidad, que tanto mediatiza el mercado de fichajes, se ha ido a una promesa de uno de los grandes del fútbol español. El Sevilla ha adquirido el 50% del pase de Julio Díaz a cambio de un millón de euros fijo y medio en variables, incluyendo una cláusula de recompra en favor del Atlético de Madrid.

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La operación se asemeja pero no es idéntica a la de Sergio Reguilón, que llegó cedido por parte del Real Madrid en el verano de 2019. Cuajó una muy buena temporada, proclamándose campeón de la UEFA Europa League en Colonia. Regresó tras la cesión al club merengue y el Tottenham Hotspurs pagó 30 millones de euros por él. El Sevilla no llegaba a esas cifras y no hubo mal que por bien no viniera, pues acudió al mercado para fichar a Marcos Acuña, procedente del Sporting de Portugal a cambio de 11 ‘kilos’.

El agujero del lateral izquierdo

En estos momentos, el Sevilla tiene el puesto híper cubierto. Están Suazo, ahora Julio Díaz, y Oso puede jugar ahí aunque su salida del equipo es una posibilidad cierta. Además, Kike Salas y Juan Iglesias han ocupado el puesto, y entre los descartados se encuentra otro especialista como Adriá Pedrosa.

En el pasado ejercicio, Suazo jugó 30 partidos en ese puesto y hasta que no irrumpió Oso no tuvo competencia en el puesto. Tanto es así, que Carmona llegó a jugar tres partidos en esa posición, a pierna cambiada.

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Esta situación no era nueva, pues el año anterior fue similar. Adriá Pedrosa estuvo casi toda la temporada como único lateral izquierdo específico, toda vez que el fichaje de Valentín Barco no convenció a García Pimienta y solo jugó nueve encuentros. Carmona también jugó tres partidos ahí, mientras que Kike Salas se desplazó al lateral en nueve ocasiones.

Con Acuña en el plantel, no había dudas sobre el lateral izquierdo titular, pero tampoco en la 2023/24 el puesto estuvo cubierto a la perfección por las lesiones del argentino, que solo disputó 16 partidos. Pedrosa estuvo solo en combate y jugó 40 encuentros, acusándolo en el tramo final de la temporada.

En las temporadas anteriores, Acuña alternó el puesto con Alex Telles, Augustinsson y Escudero. El puesto en esos años estaba cubierto y ahora José Ignacio Navarro busca rememorar esa época y cuadrar, con un perfil emergente y otro veterano, una posición que ha dado muchos quebraderos de cabeza en Nervión en los últimos años.