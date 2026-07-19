Pepe Jiménez Sevilla, 19 JUL 2026 - 20:16h.

El técnico advierte que "la pretemporada será dura"

El uno por uno del Sevilla ante el Cracovia

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Luis García Plaza, sin tapujo alguno. El técnico del Sevilla atendió a los medios de comunicación oficiales de la entidad y, durante una breve entrevista, el entrenador repitió hasta en tres ocasiones que "aún queda mes y medio" para ajustar su plantilla, sentenciando su reflexión pidiendo "seguir modificando" el equipo.

Porque García Plaza tiene claro que, para no sufrir tanto como el pasado año, el Sevilla debe cambiar significativamente su equipo y es que como él mismo ha comentado en la citada entrevista "tengo claro que esta pretemporada va a ser dura y complicada porque ahora mismo contamos con muy pocos jugadores del primer equipo. Aún queda un mes y medio de mercado, pero hay que seguir jugando partidos y preparándonos para ir creciendo".

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"En la segunda parte ha jugado prácticamente el Sevilla Atlético, como digo yo, porque estaban todos los chavales, y estoy encantado con ellos. Tengo claro que la pretemporada va a ser dura y difícil porque la plantilla todavía está en construcción. Es algo lógico, no pasa nada, porque todavía queda mes y medio para que cierre el mercado. Los chicos van a tener que jugar muchísimos minutos", decía previamente.

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Antes de cerrar su comparecencia, García Plaza dejó clara su idea y pidió más movimientos a la dirección deportiva. "Mi idea es que en uno de los partidos de la próxima semana los jugadores disputen 45 minutos cada grupo, y en el segundo que la gente del primer equipo alcance los 70 o 75 minutos, que es la progresión que tenemos que seguir. Ya decidiré en qué partido juegan los chicos del filial, pero no podemos llevar a los que deben disputar 75 minutos a jugar también el otro encuentro porque existe riesgo de lesión muscular. Hay que seguir acumulando trabajo y rodando, con el objetivo puesto en el Rayo y en seguir modificando la plantilla durante este mes y medio que queda de mercado".