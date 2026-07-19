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El uno por uno del Sevilla ante el Cracovia

El once del Sevill ante el Cracovia
Imagen del Cracovia - Sevilla. SFC
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El Sevilla disputó su segundo encuentro de pretemporada, con el mercado activo con nombres como el de Julio Díaz, ante el Cracovia (1-0) en un partido en el que los de Luis García Plaza evidenciaron su falta aún de preparación y su necesidad de nuevos fichajes.

El técnico, pendiente de incorporaciones y salidas, formó con un 1-4-2-3-1 que tenía a Isaac Romero como delantero centro con Peque Fernández como mediapunta.

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Analizamos, uno por uno, a los jugadores del Sevilla:

Vlachodimos [5]: no tocó ni un solo balón con las manos. Recibió un tanto prácticamente imposible de detener.

Juan Iglesias [6]: jugó como lateral diestro casi toda la cita y acabó, algunos minutos, como central diestro. Aportó inteligencia, energía y alguna buena acción en ataque.

Arouna Sangante [6]: transmite buenas sensaciones. Dejó buenos detalles y rescató un balón, de chilena, en la línea.

Kike Salas [5]: mandó un balón al larguero de cabeza y apenas sufrió en tareas defensivas.

Gabriel Suazo [4]: cuesta recordar un pase acertado con ese gesto tan técnico y característico del chileno. Lo intentó, pero no acertó.

Lucién Agoumé [6]: es innegable que tiene calidad, que podría ser importante, pero sigue mezclando muchas acciones de mérito con otras complicadas de entender.

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Jon Guridi [5]: sin demasiado protagonismo, aportó tranquilidad y mucho pase de seguridad.

Guridi, ante el Cracovia
Guridi, ante el Cracovia. SFC

Miguel Sierra [7]: en la primera mitad fue uno de los más activos. Mandó un balón al palo, lanzó todas las acciones a balón parado y presentó candidatura para que García Plaza le tenga en cuenta.

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Peque Fernández [6]: voluntarioso, se ofreció muchísimo, hizo algún movimiento inteligente, pero le faltó contundencia para crear verdadero peligro.

Manuel Ángel [5]: su cara a cara con dos rivales fue casi lo más destacado. El equipo entró más por su banda cuando salió.

Isaac Romero [4]: desacertado, como de costumbre. Sigue sin ser esa amenaza que asuste al rival y cuando llega al área, se atasca.

Suplentes:

Alberto Flores [5]: en la misma jugada enseñó lo mejor, sus reflejos, y lo peor, su falta de contundencia por arriba. Mientras no llegue ningún portero, él seguirá sumando minutos.

José Ángel Carmona [4]: capitán circunstancial, dejó tantos detalles buenos (pocos) como errores habituales (pocos).

Marío Díaz [5]: no tuvo demasiado trabajo, apenas fue exigido.

Iker Muñoz [5]: se llevó un patadón inexplicable en un partido que debería haber terminado mucho antes.

Pedrosa [4]: hacía tiempo que no se le veía jugando con el Sevilla y su actuación, aunque fue corta, fue tal y como se le recordaba: faltas de concentración, errores impropios y desacierto con el balón.

Nico Guillén [6]: dejó algunos detalles de su tremenda calidad, pero el césped y la lluvia ayudaron poco.

Manu Bueno [6]: con balón tuvo poco protagonismo, pero sin él dejó una brillante acción defensiva.

Chidera Ejuke [4]: el césped estaba mojadísimo, el balón se frenaba y él, mientras tanto, intentaba regatear y conducir. Evidente, no le salió nada.

Ibra Sow [5]: salvó un tanto (otro) en la línea.

Oso [3]: se marchó expulsado en el que podría ser su último partido con el Sevilla tras un pelotazo inexplicable a un asistente.

Jesús Cruz [5]: el portero le quitó el empate en el último minuto.

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