Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 00:41h.

Luis de la Fuente niega un marcaje individual sobre Leo Messi en la final del Mundial

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La principal amenaza para España en la final del Mundial 2026 frente a Argentina es, como no podía ser de otra forma, Leo Messi, aunque Luis de la Fuente ha negado que vaya a colocarle un marcaje individual. Aprovechando esta circunstancia, el seleccionador español ha recordado en sala de prensa cómo le conoció aún en categoría juvenil mientras el riojano dirigía al Sevilla FC en un encuentro en el que, en 15 minutos, les metió cuatro goles.

En la rueda de prensa previa al choque en el MetLife Stadium, De la Fuente ha contado una anécdota de ese primer duelo ante el argentino cuando aún brillaba en la cantera culé: "Os voy a contar una cosa muy graciosa hablando de Messi. A Lionel Messi le conocí entrenando al Sevilla FC en categoría juvenil, cuando yo estaba entrenando en División de Honor. Fuimos a jugar un partido de Copa del Rey contra el Barcelona. Fuimos allí a Barcelona y me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi.

"Evidentemente, le hicimos al principio un marcaje individual. En el minuto 70, íbamos 0-0 y, cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié. Entonces, Leo, en 15 minutos nos metió cuatro goles", recordó el seleccionador español.

Luis de la Fuente y cómo defender a Leo Messi

A raíz de esto, el técnico negó que vaya a ponerle un marcaje individual pero sí reconoció que intentarán frenarle especialmente: "¿Qué quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No, pero sí vamos a estar muy atentos de él. Pero exactamente igual que ellos van a tener que poner mucha atención a nuestros jugadores. A los grandes jugadores siempre hay que prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores tanto en la selección de Argentina como de España de los que hay que estar atentos pero, uno de ellos, obviamente, es Leo Messi".

Además de ese duelo contra Leo Messi, Luis de la Fuente también incidió en la "ilusión" de enfrentarse a un amigo como Lionel Scaloni: "El partido lo que entendemos tanto Scaloni como yo es que nos hace muchísima ilusión. Tenemos una gran relación, somos dos grandes competidores, sabemos lo que es el fútbol y que vamos a ir a ganar nuestro partido pero, a la vez, nos sentimos muy felices de poder enfrentarnos. Tenemos mucha admiración mutua y un reconocimiento que nos lo demostramos en las conversaciones que tenemos".