Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 00:56h.

Tanto Rodri como De la Fuente no están preocupados por un partido duro

El primer recuerdo de Luis de la Fuente de Leo Messi en un Barça-Sevilla juvenil: "En 15 minutos nos metió cuatro"

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A medida que las horas pasan y se acerca la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la tensión crece entre los aficionados de uno y otro país y el temor entre los españoles ante una final en la que la Albiceleste juegue tan duro como en semifinales contra Inglaterra. Sobre esto le han preguntado tanto a Luis de la Fuente como a Rodri Hernández en sala de prensa y ambos le han restado importancia... siempre que el árbitro no sea protagonista.

El primero fue el capitán de la Selección Española, al que no se le vio preocupado por la posible dureza argentina: "Es una parte más del fútbol, veremos cómo se desarrolla el juego. Me gusta pensar que es una selección que da el máximo y no va por ese camino y sí en ser contundente y agresivo. Si pasa eso, hay que hacer caso omiso y jugar a lo nuestro, sin entrar en provocaciones".

Después habló Luis de la Fuente y también restó importancia a esto mostrando también su confianza en el arbitraje de Slavko Vincic: "Mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos súper selecciones y también dos súper equipos, y recalco lo de súper equipos, con muchas similitudes en comportamientos, talento de futbolistas...".

"Cada uno intentaremos llevar el juego donde más nos interese pero creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España plantearemos un partido donde la brillantez, el talento y el buen juego gane a cualquier otra circunstancia. Los árbitros están primero para que les ayudemos nosotros y luego ellos, obviamente, para que ayuden también al espectáculo. Que cuiden de todos los detalles para que el espectáculo sea del nivel que se espera en una final de la Copa del Mundo", deseó Luis de la Fuente.

España no quiere otro partido duro en una final de Mundial

16 años después, España jugará una final de un Mundial con el recuerdo de ese duelo ante Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo en el que compartieron protagonismo el gol de Andrés Iniesta con las patadas de los holandeses. El arbitraje de Howard Webb desesperó a todo el país con hasta 28 faltas de los neerlandeses con la patada de kung fu de Nigel de Jong a Xabi Alonso como principal exponente y múltiples expulsiones perdonadas hasta que Heitinga vio su segunda amarilla ya en la prórroga.

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En este Mundial 2026, la Selección Española también tiene el recuerdo de la dureza de Uruguay en el último encuentro de la fase de grupos. A pesar del triunfo 1-0 con el gol de Álex Baena que certificaba el liderato de grupo, los jugadores españoles, como Nico Williams, se quejaron de las patadas de los uruguayos, con Agustín Canobbio, que terminaría expulsado, como principal foco.