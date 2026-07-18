Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 00:05h.

Rodri explica cómo es el rol de capitán de la Selección Española

El consejo de Borja Iglesias a Rodri que refleja la superioridad de España ante Francia: "Tenéis más tiempo del que creéis"

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El centrocampista de la Selección Española, Rodri Hernández, ha tomado la palabra en la previa de la gran final del Mundial 2026 ante Argentina de este próximo domingo en Nueva Jersey, donde liderará sobre el campo a los de Luis de la Fuente. Allí buscará suceder a Iker Casillas, hasta la fecha el único capitán español que ha levantado la Copa del Mundo, después de asumir la responsabilidad de tomar el brazalete tomando el testigo de Álvaro Morata.

El delantero del Como se ha caído de la Roja en el último año pero sigue estando muy presente en el vestuario español tal y como ha querido confirmar el propio Rodri en sala de prensa: "No he hablado con él estos últimos días. Sí que he estado en contacto con él antes del Mundial. Solemos mandarnos algún mensaje. Estoy seguro que está ahí con nosotros apoyando y alentándonos. Ha sido y es un jugador importantísimo para nosotros. Ojalá podamos celebrar con él el triunfo el domingo porque también habrá sido una de las piezas importantes para llegar a lo que somos hoy".

Álvaro Morata, tal y como ha adelantado As, estará presente en el estadio para ver en directo el España-Argentina y podrá acudir a la concentración de la Selección Española para mandarles un mensaje de ánimo. El delantero madrileño lideró a gran parte de esta Selección a la conquista de la Eurocopa 2024 ejerciendo entonces como primer capitán.

Rodri y cómo ha sido el paso a capitán de la Selección Española

Ahora le ha llegado el turno a Rodri Hernández de tomar el brazalete y el jugador del Manchester City explica así cómo ha sido este paso adelante: "Ser el capitán es un paso más dentro del rol de liderazgo. Es algo que entendía que tenía que tener por la demarcación que desempeñaba. Aprendiendo sobre todo de los capitanes anteriores, de lo que supone".

"Tiene su complejidad y una parte que sí que tienes que trabajar porque ahora tus compañeros se van a fijar más en ti. Sobre todo en los momentos más difíciles y de más dudas. Creo que ese es el paso que he tenido que hacia delante. Del resto tampoco ha cambiado mucho, seguimos siendo un equipo muy parecido y maduro en mi opinión", explicó Rodri.