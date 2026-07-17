Joaquín Anduro 17 JUL 2026 - 20:18h.

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Uno de los 'secretos' del éxito de la Selección Española en el Mundial 2026 para llegar a la final está en que el vestuario es una gran familia que va unida a por todas y esto se nota en gestos como el que ha tenido la RFEF. La federación española ha invitado a cuatro de los futbolistas que, por uno u otro motivo no han podido estar en la lista final de Luis de la Fuente, para estar presentes en el MetLife Stadium este domingo animando hacia la victoria ante Argentina.

Según ha avanzado As, Álvaro Morata, Fermín López, Jesús Rodríguez y Samu Aghehowa estarán presentes en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey junto a los que han sido sus compañeros. Todos ellos acudirán a la concentración española para hacerle saber a los 26 convocados que toda España está con ellos tal y como sucedió con Gavi en la pasada Eurocopa.

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Los cuatro internacionales que estarán animando a España desde la grada

En el caso de Álvaro Morata, su figura cobra especial importancia al haber sido el capitán del último título de España, la pasada Eurocopa de Alemania en 2024. La caída de rendimiento del delantero madrileño, actualmente en el Como, provocó que terminara cayéndose de los planes de Luis de la Fuente desde la pasada final de la Nations League, en junio de 2025, cuando falló un penalti de la tanda ante Portugal.

Otra de las grandes ausencias ha sido la de Fermín López, que apuntaba a ser importante en la rotación de De la Fuente, incluso como titular ante los problemas físicos de Nico Williams. Sin embargo, el futbolista onubense sufrió una fractura en un dedo del pie que le dejó fuera de la cita y por ello tendrá que ver en la grada el España-Argentina.

Una situación como la de Samu Aghehowa, otro de los futbolistas que estaban entre los candidatos a la convocatoria española hasta que una grave lesión frenó su rendimiento con el Oporto. El otro internacional que estará presente en el MetLife Stadium animando a la Roja es Jesús Rodríguez, que llegó a estar entre los jóvenes de apoyo que ayudaron a completar los primeros entrenamientos de la concentración en Las Rozas.